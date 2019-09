Verimatrix : annonce la signature du contrat de cession de sa division Silicon IP à Rambus Inc.

Réalisation de l’opération prévue au 4e trimestre 2019

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), auparavant connu sous le nom d'Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications, annonce aujourd'hui avoir signé le contrat d'acquisition d'actifs relatif à la cession de sa division Silicon IP & Protocoles sécurisés à Rambus Inc. (NASDAQ : RMBS), pour un prix de 65 millions de dollars intégralement en numéraire.

Ainsi qu’annoncé le 4 septembre, cette opération vise à augmenter le focus de la société en tant que pure player des logiciels de sécurité et des solutions de business intelligence réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions1. En outre, elle accroit la flexibilité financière de Verimatrix, en s’appuyant sur un bilan solide, lui donnant la capacité de saisir des opportunités de croissance externe et de continuer à construire un acteur de premier plan des logiciels de sécurité.

La réalisation de la cession est prévue au quatrième trimestre 2019, sous réserve de la réalisation préalable de conditions suspensives usuelles.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.

Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Verimatrix. Bien que la Société estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de Verimatrix, ses résultats réels pouvant ainsi différer significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Pour une description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre « facteurs de risques » du rapport financier annuel 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2019 et disponible sur le site Internet de la société www.verimatrix-finance.com.

Informations financières complémentaires non-IFRS

Certains agrégats financiers et indicateurs de performance utilisés dans le présent communiqué de presse sont présentés sur une base ajustée. Ils doivent être considérés comme une information complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement comptable.

Le chiffre d’affaire ajusté est défini comme le chiffre d’affaires avant les ajustements non récurrents du chiffre d’affaires liés aux acquisitions ; il permet la comparabilité des chiffres d’affaires avec ceux des exercices futurs. En 2018, les activités regroupées auraient généré un chiffre d’affaires pro forma ajusté de 123,3 millions de dollars et un chiffre d’affaires pro forma de 121,1 millions de dollars, Verimatrix ayant enregistré des produits constatés d’avance pour 2,2 millions de dollars au 31 décembre 2017 qui, en application des normes IFRS, ne peuvent être reconnus l’année suivant l’acquisition.

1 Chiffre d’affaires pro forma ajusté pour les 12 derniers mois se terminant le 30 juin 2019, voir définition ci-après.

