Verimatrix : désignée solution de cybersécurité automobile de l'année dans le cadre des CyberSecurity Breakthrough Awards 2021

Ce programme international récompense les solutions et les entreprises les plus performantes en matière de sécurité de l'information

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Verimatrix Whitebox a été nommée solution de cybersécurité automobile de l'année dans le cadre de la cinquième édition annuelle des CyberSecurity Breakthrough Awards, un programme mené par Cybersecurity Breakthrough, une organisation indépendante de premier plan en matière de veille stratégique.

La solution Whitebox fait partie de la suite de solutions de blindage d'applications de Verimatrix, qui comprend également les solutions Code Protection et App Shield destinées à sécuriser les données sensibles et à protéger les applications. La solution Whitebox de Verimatrix offre aux constructeurs automobiles et à leurs partenaires une protection puissante pour des fonctionnalités essentielles telles que le verrouillage sans clé, les systèmes de divertissement et de télématique embarqués et les capteurs de véhicules autonomes. La Whitebox de Verimatrix permet aux constructeurs automobiles de concevoir une architecture sécurisée et de protéger des données précieuses tout en conservant le contrôle des clés cryptographiques.

"Le nombre de piratages potentiellement dangereux dans l'industrie automobile augmente chaque année", a déclaré James Johnson, managing director chez CyberSecurity Breakthrough." Alors que de plus en plus de voitures connectées sont mises en circulation, une approche de la sécurité dès la conception est le seul moyen de protéger les données, les systèmes numériques et les conducteurs contre les cyberattaques. Verimatrix se distingue de la concurrence en proposant des solutions de sécurité robustes, automatisées et intelligentes qui garantissent la sécurité des voitures connectées. Nous sommes heureux et fiers de récompenser Verimatrix Whitebox en lui décernant le titre de "Solution de cybersécurité automobile de l'année"."

"Verimatrix propose des solutions de cybersécurité pour un grand nombre d'industries, toutefois, peu d'entre elles sont aussi sensibles que le secteur automobile, étroitement lié à notre sécurité et confort personnel", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer and President de Verimatrix. "Cette distinction pour Verimatrix Whitebox est décernée dans un contexte où nous constatons une augmentation des déploiements de nos technologies qui non seulement garantissent la sécurité requise en arrière-plan, mais qui offrent également la réassurance dont les constructeurs automobiles ont besoin pour livrer en toute confiance leurs dernières technologies."

Le programme CyberSecurity Breakthrough Awards, organisé par Tech Breakthrough, une plateforme de veille stratégique et de valorisation de l'innovation et du leadership technologique mondial, vise à récompenser l'excellence des entreprises, des produits et des professionnels de la sécurité de l'information et de la cybersécurité. Pour plus d'informations, visitez le site www.cybersecuritybreakthrough.com.

A propos de Verimatrix

