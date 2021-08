Verimatrix : en lice pour deux prix CSI 2021

Verimatrix Multi-DRM est finaliste pour les prix de la meilleure technologie de protection de contenu vidéo et la meilleure innovation en matière de cloud ou de virtualisation

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Verimatrix Multi-DRM Core est présélectionnée dans deux catégories pour les prestigieux CSI Awards 2021. Cette remise de prix annuelle organisée par le magazine CSI (Cable and Satellite International Magazine) célèbre l'excellence et les réalisations dans les multiples domaines de la cybersécurité.

La solution Multi-DRM Core de Verimatrix, qui permet la diffusion de contenu premium sécurisé en quelques minutes, est finaliste dans les catégories Meilleure technologie de protection de contenu et Meilleure innovation en matière de cloud ou de virtualisation. Solution DRM cloud-native, Multi-DRM Core est multi-tenant et élastique afin de réduire les coûts et de s'adapter facilement aux besoins et événements spécifiques.

"Verimatrix est honorée de participer aux CSI Awards cette année et de faire partie de la liste des finalistes dans deux catégories " a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer chez Verimatrix. "Nos clients nous font confiance pour leur offrir une expérience d’excellente qualité tout en optimisant au maximum l'efficacité, la flexibilité et la facilité d'utilisation. Nos clients nous disent régulièrement que Verimatrix combine l'expertise, la vitesse et la rentabilité exigées pour la distribution de contenu."

Créés en 2003, les prix CSI sont parmi les prix technologiques les plus prestigieux et les plus compétitifs du secteur, conçus pour récompenser l'innovation et l'excellence dans les secteurs du câble, du satellite, de la télédiffusion, de l'IPTV, des télécoms, de la vidéo à large bande/OTT, de la télévision mobile et des secteurs associés. Les lauréats des CSI Awards de cette année seront annoncés le 23 septembre 2021 lors d'un événement spécial en ligne. Pour plus d'informations, visitez le site www.csimagazine.com/awards.

Pour plus d'informations sur Verimatrix Multi-DRM Core, visitez https://www.verimatrix.com/fr/produits/multi-drm/

A propos de Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients.

Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

