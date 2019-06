Verimatrix : et Ocilion s'associent pour permettre la distribution sécurisée de télévision IP à l'abri du vieillissement dans toute l'Autriche

Plusieurs opérateurs autrichiens de premier plan bénéficient d’avantages à long terme grâce aux technologies de télévision IP d’Ocilion sécurisées par Verimatrix

Verimatrix, entreprise leader dans la redéfinition de la norme pour les appareils et les services connectés en combinant de manière innovante la sécurité et l’analyse des données, et le fournisseur de technologies pour le télévision IP Ocilion ont annoncé aujourd’hui que deux grands opérateurs autrichiens sont devenus leurs tout derniers clients. kabelplus et Salzburg AG ont tous deux choisi les solutions de télévision IP sur site d’Ocilion qui sont sécurisées par Verimatrix, permettant des modèles de diffusion vidéo plus flexibles et à l’abri du vieillissement.

Les deux opérateurs ont opté de manière indépendante pour des déploiements sur site hébergés dans leurs infrastructures distinctes, convenant idéalement aux plus importants volumes d’abonnés utilisant la nouvelle gamme de décodeurs 4K homogènes P400 d’Ocilion combinant innovation, design, fonctionnalités et efficacité. La technologie avancée et adaptable offre la flexibilité nécessaire à la prise en charge de divers modèles de diffusion – hybride, FTTH ou OTT – tandis que le client intégré de Verimatrix prend en charge la gestion des droits numériques (DRM) sur IP, IP/DVB-C et OTT.

« kabelplus et Salzburg AG nous ont approchés avec des défis et besoins uniques, qui croîtront et évolueront tandis que les demandes et les exigences de sécurité des clients continuent de changer rapidement », a déclaré Hans Kühberger, PDG d’Ocilion. « Nous sommes absolument ravis de répondre à leurs demandes pour des services de télévision IP modernes et haut de gamme de plus en plus sophistiqués avec notre solution sur site à l’abri du vieillissement, incluant notre nouvelle gamme P400, et de satisfaire aux exigences de sécurité complexes en partenariat avec Verimatrix. »

La décision de kabelplus – plus important fournisseur de réseau câblé en Basse-Autriche et dans le Land de Burgenland – de lancer son propre produit de télévision IP résultait de la nécessité d’élargir son portefeuille pour son réseau HFC (hybride fibre optique/câble coaxial) avec d’autres produits et services, et cela est intervenu au milieu d’une expansion et d’un déploiement FTTH. Ayant besoin d’un avantage concurrentiel pour renforcer sa position de fournisseur de services de premier plan, kabelplus a considéré le partenariat Ocilion-Verimatrix comme l’adéquation parfaite pour enrichir son portefeuille de produits avec de nouvelles options de regroupement et fonctionnalités premium.

Lorsque la transmission DVB-C uniquement en direct ne suffisait plus pour répondre aux demandes des clients de Salzburg AG, le fournisseur de services pour l’énergie, les transports et les télécommunications de Salzbourg s’est tourné vers Ocilion et Verimatrix pour établir les bases lui permettant d’offrir des améliorations des services premium et de maximiser les opportunités de montée en gamme avec une adaptabilité à long terme.

Avec ces déploiements, les opérateurs autrichiens jettent également les bases pour des écosystèmes UHD sécurisés, la gamme de décodeurs P400 d’Ocilion ayant officiellement reçu la certification Verimatrix 4.0 Ultra Security. Cette certification souligne leur aptitude à satisfaire pleinement aux exigences de sécurité de l’UHD, garantissant qu’ils satisfont aux directives en matière de contenus UHD définies par les Spécifications pour la vidéo de prochaine génération et la protection accrue des contenus de MovieLabs.

« L’obtention de la certification Ultra Security signifie que l’on peut compter sur les décodeurs sophistiqués d’Ocilion pour diffuser des contenus premium aux clients de kabelplus et de Salzburg AG avec la plus haute qualité possible, et en satisfaisant aux plus fortes exigences de sécurité spécifiées par les titulaires de droits de contenus premium », a expliqué Steve Oetegenn, chef des opérations chez Verimatrix. « En définitive, les forces combinées d’Ocilion et de Verimatrix constituent un obstacle de taille contre le piratage sous une forme pouvant être actualisée facilement pour garantir que ces opérateurs puissent suivre le rythme d’un paysage des menaces en pleine évolution. »

À propos d’Ocilion

Ocilion est un éditeur de logiciels qui fournit depuis 2004 des plateformes de télévision IP de bout en bout individuelles aux fournisseurs de réseaux en Europe germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse et Liechtenstein). La plateforme de télévision IP en marque blanche convient à toutes les topologies réseau (HFC, FTTH, VDSL, OTT) et offres des fonctionnalités de contenus, de services et de télévision premium (Rediffusion, PVR, VoD), une gamme complète de décodeurs préintegrés et des applications (pour smartphone, tablette, Apple TV, Amazon Fire TV). Les opérateurs peuvent choisir entre des systèmes sur site (hébergés dans leur infrastructure distincte) et une option de location hébergée par Ocilion (optimisée pour les opérateurs de taille moyenne). Le spécialiste de la télévision IP a commencé en 2009 à proposer des solutions de création de télévision IP pour les hôtels, les hôpitaux, les bateaux, les bâtiments d'entreprise et d’autre projets (produit iptv500). Pour de plus amples renseignements, visitez www.ocilion.com.

À propos d’Inside Secure/Verimatrix

Inside Secure/Verimatrix (Euronext Paris : INSD) redéfinit la norme pour les appareils et les services connectés en combinant de manière innovante la sécurité et l’analyse des données de manière à maximiser les revenus, protéger les réputations et favoriser la croissance. La société est au service de tout un éventail de secteurs et de marchés, dont ceux du divertissement, de la téléphonie mobile, des réseaux informatiques et de l’Internet des Objets (IdO). La société propose des solutions logicielles, des services Cloud et des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») faciles à utiliser, qui fournissent une sécurité et des renseignements commerciaux inégalés. Forte de plus de 24 années d’expérience et jouissant d’une solide réputation, Inside Secure/Verimatrix protège les contenus, transactions, applications et communications les plus importants de ses clients. Avec 18 bureaux dans 12 pays accompagnant plus de 1 200 clients, la société jouit d’un positionnement unique pour sécuriser et favoriser le futur connecté. Pour de plus amples renseignements, visitez www.insidesecure.com et www.verimatrix.com.

