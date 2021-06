Verimatrix : assure la protection de l'application mobile STRIVE Benefits de Recode Health

Un innovateur de premier rang consacré à la gestion de la relation salarié désigne Verimatrix Application Shielding comme étant la solution la plus efficace et la plus robuste

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que ses solutions de protection des applications ont été choisies par Recode Health, basée à Oakland (Californie), pour protéger son application mobile STRIVE Benefits.

L'application mobile de STRIVE, plateforme SaaS de communication consacrée aux avantages sociaux et adoptée par des milliers d'entreprises aux États-Unis, souhaite moderniser les relations entre employeurs et employés en proposant une information claire et transparente. Elle permet aux salariés de suivre l'évolution de leur situation et d'accéder en quelques clics aux guides d'avantages sociaux, à leurs relevés, à leurs informations financières ainsi qu’à d'autres données personnalisables. En raison de la nature sensible des informations contenues dans l'application, comme la télémédecine et l'intégration des ordonnances permettant une diminution des coûts des soins de santé, l'équipe de direction de STRIVE a fait de la cybersécurité une priorité et a veillé à ce que son application mobile soit aussi sécurisée que possible.

"Chez STRIVE, la protection des données personnelles de l'employeur et du salarié est primordiale", a déclaré Saravanan Chettiar, CEO de STRIVE Benefits. "Alors que nous poursuivons notre croissance et que nous doublons quasiment notre activité chaque année, nous sommes conscients de la nécessité actuelle à développer à la fois une approche innovante et une relation de confiance. C'est pourquoi nous effectuons régulièrement des tests de vulnérabilité et nous nous sommes assurés que les cybercriminels ne pouvaient pas accéder à notre application mobile. Verimatrix nous a permis de procéder à la réalisation d’un test à la fois efficace et rigoureux qui s'est avéré concluant dans la prévention de la rétro-ingénierie et a reçu une approbation totale de la part de nos auditeurs particulièrement vigilants. La décision de choisir Verimatrix a été évidente et rapide."

Le respect de la conformité étant une priorité absolue, tant du point de vue de la réglementation que pour les partenaires et les clients, le recours à des leaders reconnus en matière de cybersécurité pour se protéger des acteurs malveillants rassure les nombreux grands organismes avec STRIVE Benefits travaille.

"Verimatrix est fier de compter STRIVE parmi ses tout derniers clients pour la protection des applications mobiles", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Innovateur dans un univers complexe, STRIVE gère des informations confidentielles importantes et utiles, mais aussi potentiellement précieuses pour les cybercriminels qui s'attaquent à ce type de données sensibles. Lorsqu'un employé se connecte à l'application STRIVE, rien n'est plus important que la confiance et la sécurité - et nous sommes heureux de travailler avec STRIVE pour veiller à ce que sa position en matière de protection soit toujours aussi forte."

A propos de STRIVE Benefits

Conçu par des employés déçus venant de petites et grandes entreprises, STRIVE a été créé pour améliorer l'expérience des salariés au travail en les rendant plus engagés et productifs, mais aussi plus heureux et en meilleure santé. Aucun outil n'existe pour aider les salariés à gérer les questions relatives aux soins de santé et STRIVE pallie ce manque. Que ce soit sur un support mobile ou en ligne, STRIVE répond aux préoccupations des employés au moment où ils en ont besoin et leur fournit des informations essentielles. En repensant l'espace consacré à l'engagement des employés, STRIVE permet aux employeurs de répondre facilement à leurs besoins spécifiques grâce à une plateforme intuitive et très rapide à mettre en œuvre. Visitez www.strivebenefits.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

