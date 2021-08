Verimatrix se penchera sur les stratégies commerciales OTT lors du webinaire SportsPro Insider

Le webinaire aura lieu le 18 août 2021 avec la participation d’une franchise et d’une instance dirigeante du cricket, ainsi que d’un réseau sportif mondial, d’une agence sportive internationale et d’un fournisseur mondial de sécurité dans le domaine du sport.

Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, a annoncé aujourd'hui que Christopher Rae, Senior Vice President, participera au webinaire SportsPro Insider Series qui aura lieu le mercredi 18 août 2021.

Intitulé "OTT & Broadcast - A new Age of Sports", cet événement en ligne d'une journée est organisé autour de discussions avec certains des plus grands experts dans le domaine du sport. À 16 heures CET (7h PDT), Christopher Rae participera à la table ronde "Développer des stratégies commerciales OTT intégrées" aux côtés des participants suivants :

Dan Cohen - Senior Vice President, Octagon (modérateur)

Richard Calacci – Chief Revenue Officer, Overtime

Rob Calder - Directeur commercial, The Hundred

Mike Morris - Digital Commercial Strategist, Media Rights, Cricket Australia.

Cet événement a pour but de guider les participants dans la création d'expériences personnalisées pour une nouvelle ère de diffusion du sport. Alors que les services OTT commencent à offrir des expériences personnalisées et adaptées aux téléspectateurs, la SportsPro Insider Series est un lieu idéal pour discuter de la manière dont les détenteurs de droits, les services OTT et les agrégateurs de contenu peuvent offrir de la valeur ajoutée aux différents types de fans. L'inscription est gratuite.

Les solutions de sécurité des contenus et des applications de Verimatrix pour l'industrie du sport aident à susciter l’intérêt des fans grâce à une expérience sans accrocs sur n'importe quel écran ou plateforme, tout en offrant l'évolutivité éprouvée que requièrent les diffusions de grands événements en direct. Verimatrix protège les applications sportives, facilite les processus d'authentification, détecte et prévient le piratage afin de préserver de précieux flux de revenus.

A propos de Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients.

Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210812005032/fr/