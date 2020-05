Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Certains parlent du moment Hamilton européen en référence à l'initiative franco-allemande du début de semaine der,ière en faveur d'un plan de relance de 500 milliards d'euros financé par l'Union européenne pour aider les régions et secteurs à surmonter les méfaits de l'épidémie de coronavirus, observe Véronique Riches-Flores. On aimerait y croire tant cette ambition se justifierait face aux défis économiques et géopolitiques internationaux en présence, que les conséquences de la pandémie viendront sans nul doute, exacerber, commente l'économiste.En forçant le politique à reprendre la main sur la BCE, la décision de la cour de Karlsruhe qui menace de restreindre la latitude de cette dernière se révélera peut-être un électrochoc salvateur, estime Véronique Riches-Flores.Mais ne nous y trompons pas, la tâche est immense et ne se résume pas à une enveloppe, aussi conséquente soit-elle, de milliards d'euros, conclut l'économiste.