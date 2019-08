Vers le limogeage d'un policier blanc impliqué dans la mort d'un homme noir à New York

NEW YORK, 2 août (Reuters) - Le tribunal administratif de la police de New York a recommandé vendredi que le policier blanc lié à la mort d'Eric Garner, un père de famille noir qui a perdu la vie en 2014 lors de son interpellation violente, soit limogé des rangs de la police, rapportent CNN et plusieurs médias locaux.

Daniel Pantaleo est cantonné à des tâches administratives depuis les faits. Mi-juillet, le ministère public fédéral avait annoncé qu'il n'engagerait pas de poursuites contre l'agent Pantaleo.

D'après CNN, le commandement de la police new-yorkaise devrait suivre le verdict de la juge Rosemarie Maldonado.

La mort d'Eric Garner a contribué à faire émerger le mouvement "Black Lives Matter" et alimenté les accusations de racisme portées à l'encontre de la police américaine.

L'interpellation d'Eric Garner, soupçonné de revendre des cigarettes de contrebande, le 17 juillet 2014 a été filmée par un passant et diffusée sur internet.

Sur la vidéo, l'homme est plaqué au sol par plusieurs policiers. On l'entend distinctement déclarer au policier qui l'immobilise par étranglement qu'il ne parvient plus à respirer.

Après avoir perdu connaissance, Eric Garner a été évacué vers un hôpital où son décès a été constaté par les médecins. (Jonathan Allen et Bernadette Baum Nicolas Delame et Henri-Pierre André pour le service français)