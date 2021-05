Vers un échange de prisonniers entre Téhéran et Washington, selon une chaîne libanaise pro-Iran

DUBAI, 2 mai (Reuters) - L'Iran va libérer quatre Américains accusés d'espionnage en échange de quatre Iraniens détenus aux États-Unis et du déblocage de sept milliards de dollars de fonds iraniens gelés, a déclaré dimanche une chaîne de télévision libanaise pro-iranienne, Al Mayadeen, citant des responsables iraniens s'exprimant sous couvert d'anonymat.

La télévision d'Etat iranienne, citant un responsable, a confirmé ces informations.

La Maison Blanche et le département d'État américain n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

L'Iran et les grandes puissances mondiales sont en pourparlers pour relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien que Washington a abandonné il y a trois ans, sous la présidence de Donald Trump.

Des responsables iraniens ont déclaré à Reuters le mois dernier qu'un accord intérimaire pourrait être un moyen de gagner du temps vers un règlement durable impliquant le déblocage des fonds iraniens gelés par les sanctions américaines.

L'Iran estime que 20 milliards de dollars de ses revenus pétroliers ont été gelés dans des pays comme la Corée du Sud, l'Irak et la Chine.

Téhéran et les grandes puissances sont en pourparlers à Vienne depuis début avril pour étudier les mesures à prendre concernant les sanctions américaines et les violations présumées par l'Iran de l'accord de 2015, afin d'amener Téhéran et Washington à le respecter pleinement. (Maher Chmaytelli; Version française Elizabeth Pineau)