Vers un rebond des valeurs bancaires en Bourse ?

Le secteur bancaire pourrait rebondir après sa chute de 2,7% hier à la suite de la dégradation par l'agence Moody's de la note de plusieurs établissements bancaires américains de petite et moyenne taille. De plus, l'Italie a annoncé une taxe exceptionnelle de 40% sur les bénéfices des banques du pays. Suite à ces nouvelles, le ministère italien de l'Economie a précisé mardi soir que la nouvelle taxation ne pourrait pas dépasser plus de 0,1% des actifs pondérés en fonction des risques des banques.



Le compartiment bancaire européen avait évolué en berne hier. L'indice Stoxx des banques a reculé de 3,61%. A Paris, BNP Paribas (-3,38% à 57,54 euros) et Crédit Agricole (-2,80% à 11,47 euros) avaient fermé la marche du CAC 40, suivi de Société Générale (-1,70% à 25,12 euros).