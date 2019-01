Bourse de Paris : Vers une semaine boursière encourageante

Les temps forts économiques du jour

Wall Street a poursuivi hier son ascension, pour une cinquième séance de rang dans le vert, malgré les avertissements sur résultats qui fleurissent un peu partout et la poursuite du bras de fer entre la Maison Blanche et la Chambre des représentants sur le financement du mur voulu par Donald Trump à la frontière mexicaine. Le scénario qui se déroule actuellement laisse penser que la violente purge intervenue en décembre a permis d'intégrer des perspectives économiques moins favorables en 2019, alors que le marché s'était longtemps voilé la face l'année dernière. Les révisions en baisse des projections d' Apple Macy's ou American Airlines montrent que tous les secteurs peuvent être touchés. La bonne nouvelle, c'est que ce mouvement a l'air de se dérouler dans le calme. En parallèle, les analystes intègrent des scénarios plus prudents dans leurs anticipations de court et de moyen terme, ce qui réduit le risque de déception pour la suite de l'année., compte tenu de positions qui semblent irréconciliables entre Donald Trump et les Démocrates, qui tiennent les cordons de la bourse de la construction du mur voulu par le Président américain. La Maison Blanche réfléchit à un moyen de contourner juridiquement le problème tandis que la Chambre des représentants planche sur un moyen de financer la réouverture de certaines administrations en se passant de l'exécutif. Devant la complexité du problème,. Au Royaume-Uni, le compte à rebours final est enclenché avant le vote, lundi, sur le projet de Brexit de Theresa May, dont on voit mal comment il pourrait passer le cap des Communes.Enfin, un mot sur la Fed :face aux remous économiques et financiers. S'il a confirmé que le bilan de l'institution sera réduit conformément au plan de marche, ce qui a brièvement effrayé Wall Street hier, il a surtout entretenu le sentiment des professionnels selon lequel la banque centrale ne constitue plus, à court terme, une source d'inquiétudes.En préouverture, les indicateurs avancés européens sont légèrement positifs, même si les indicateurs avancés de Wall Street évoluent dans le rouge. En Asie, le vert domine assez largement, avec des variations assez modestes pour clôturer la meilleure semaine boursière de la période récente.La production industrielle italienne (10h00) et les chiffres mensuels du PIB britannique (10h30) précèderont l'inflation américaine (14h30 : consensus -0,1% / core +0,2%).L'euro reste ferme à 1,15287 USD (+0,2%). L'once d'or grappille 0,4% à 1 292 USD. Le baril continue à gagner du terrain à 61,547 USD pour le Brent de Mer du Nord et à 52,46 USD pour le brut américain WTI. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,722% ce matin, en légère baisse. Le Bitcoin a lourdement décroché hier, pour se négocier 3 611 USD ce matin.