Vestas : Berenberg ajuste son objectif de cours

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vestas avec un objectif de cours ajusté de 285 à 280 couronnes danoises, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA sur les exercices 2021 à 2023 pour le fabricant d'éoliennes.



'Vestas a été touché par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation des coûts et les restrictions sur les marchés clés causées par la Covid-19, qui ont tous contribué à un deuxième trimestre faible et à un abaissement des objectifs pour 2021', note le broker.



