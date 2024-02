Copenhague (awp/afp) - Le numéro un mondial de l'éolien, le constructeur danois Vestas, a renoué avec les bénéfices en 2023. L'enterprise a bénficié de commandes record, selon son rapport annuel publié mercredi.

Le bénéfice net s'est établi à 77 millions d'euros contre une perte de 1,57 milliard l'année précédente. Le carnet de commandes s'est établi à 60,1 milliards. "Nous avons connu une année record pour les prises de commandes fermes et inconditionnelles dans le domaine des solutions énergétiques, grâce à une forte activité Onshore aux Etats-Unis et une bonne dynamique dans la région Europe-Moyen-Orient-Afrique et au Brésil", s'est félicité le constructeur dans son rapport annuel.

Porté par la forte activité du secteur de services (maintenance), le chiffre d'affaires du groupe a gagné 6,2% sur un an, à 15,38 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes, et la marge opérationnelle (EBIT) hors exceptionnels est de 1,5%. L'éolien terrestre demeure le coeur de métier du groupe danois avec un chiffre d'affaires de 10,68 milliards contre 1,134 milliard pour l'éolien offshore.

Pour 2024, Vestas table sur un chiffre d'affaires compris dans une fourchette entre 16 et 18 milliards d'euros. "En 2024, la persistance de la volatilité géopolitique devrait être source d'incertitude. Néanmoins, nous prévoyons que la combinaison entre la hausse du nombre d'installations plus et l'augmentation des prix stimule la croissance du chiffre d'affaires", est-il écrit.

afp/vj