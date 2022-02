Vestas: résultats en berne en 2021 à cause de la pandémie

Copenhague (awp/afp) - Le numéro un mondial de l'éolien, le groupe danois Vestas, a annoncé jeudi une chute de son bénéfice net en 2021 touché par la hausse des coûts logistiques et des matières premières dans le sillage de la pandémie de Covid-19.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net a été divisé par plus de quatre, à 167 millions d'euros (176 millions de francs suisses) contre 765 millions l'année précédente, le chiffre d'affaires a lui augmenté de 5,2% à 15,58 milliards d'euros, grâce à l'augmentation des prix.

Les ventes réalisées sont conformes aux prévisions avancées auparavant par Vestas qui visait un chiffre d'affaires compris entre 15,5 et 16,5 milliards d'euros.

Dans un secteur toujours tiré par les investissements mondiaux importants dans les énergies renouvelables, 2021 a aussi été une année record pour le carnet de commandes du groupe qui a atteint 47 milliards d'euros pour les éoliennes et les services.

Pour 2022, le groupe table sur des ventes entre 15 et 16,5 milliards d'euros, avec un bond de 5% du chiffre d'affaires du secteur "services".

"L'instabilité de la chaîne d'approvisionnement causée par la pandémie et entraînant une augmentation des coûts de transport et de logistique devrait continuer à affecter l'augmentation des coûts de transport et de logistique tout au long de l'année 2022", a relevé Vestas dans son rapport.

Sur les années à venir, la demande pour l'éolien terrestre, où le groupe est numéro un, devrait rester à un niveau élevé.

Pour l'offshore, dans lequel le fleuron danois entend rattraper son retard notamment face à Siemens Gamesa, l'activité devrait être forte l'an prochain d'après le carnet de commandes mais reculer légèrement à l'horizon 2025 et nécessiter de nouveaux investissements.

A la Bourse de Copenhague, le titre reculait de près de 4% peu avant 11h00 dans un marché en légère baisse (-0,58%).

Fin 2021, Vestas employait quelque 29'000 personnes dans le monde, dont 6.000 au Danemark.

