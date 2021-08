Vestas revoit à la baisse ses prévisions pour 2021

Copenhague (awp/afp) - Plombé par les restrictions liées au Covid-19, des prix en hausse et des difficultés d'approvisionnement, le producteur danois d'éoliennes Vestas, numéro un mondial du secteur, a annoncé mercredi revoir à la baisse ses prévisions malgré un bénéfice net encourageant au deuxième trimestre.

D'avril à juin, le bénéfice net s'est élevé à 89 millions d'euros, contre des pertes nettes de 7 millions d'euros sur la même période en 2020.

Le chiffre d'affaires est lui resté stable, à 5,3 milliards d'euros.

Lors du deuxième trimestre, le bénéfice opérationnel (EBIT) a été multiplié par trois, à 101 millions. La marge opérationnelle a grimpé à 2,9%, contre 1% un an auparavant.

"Cette augmentation est principalement due à l'amélioration sous-jacente des opérations et de l'exécution, mais elle a été entravée par l'inflation continue des coûts qui affecte les industries mondiales", a relevé le PDG du groupe, Henrik Andersen.

"Nos activités de services et nos prises de commandes d'éoliennes ont augmenté respectivement de 23% et de 28% par rapport à l'année précédente, ce qui a permis de porter le carnet de commandes à un niveau record de plus de 48 milliards d'euros", s'est-il félicité.

Toutefois, le contexte économique lié à la pandémie de Covid-19 et à des difficultés d'approvisionnement amène le groupe à revoir à la baisse ses prévisions.

Pour 2021, Vestas vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 15,5 et 16,5 milliards d'euros - contre entre 16 et 17 milliards annoncés précédemment.

Vestas prévoit aussi une marge opérationnelle avant éléments spéciaux comprise entre 5 et 7%, contre 5,1% en 2020.

A la bourse de Copenhague, le titre du groupe perdait 1,58% à 11h10 (09h10 GMT) dans un marché en légère hausse (+0,21%).

afp/buc