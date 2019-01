Vetoquinol : CHIFFRE D'AFFAIRES 2018 : 367,9 M, EN CROISSANCE DE +3,2%

CROISSANCE DE +9,1% DES PRODUITS ESSENTIELS À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Vetoquinol (Paris:VETO) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 367,9 M€, en progression de +5,8% à changes constants et en augmentation de +3,2% à données publiées par rapport à l’exercice précédent. Sur l’ensemble de l’exercice 2018, l’activité du Groupe est en progression sur tous les territoires (Europe : +2,9%, Amériques : +8,7% et Asie/Pacifique : +8,6% à taux de changes constants).

CHIFFRES CLÉS 2018

Chiffre d’affaires

367,9 M€ (+3,2%)

+5,8% à pcc*

Produits Essentiels

179,4 M€ (+7,3%)

+9,1% à pcc*

* périmètre et changes constants

Les produits Essentiels, moteurs de la dynamique du Groupe, s’établissent à 179,4 M€ à fin décembre 2018, soit +9,1% à taux de changes constants et +7,3% à données publiées. Ils représentent 48,8% des ventes du Groupe sur les 12 mois de l’exercice 2018, contre 46,9% pour la même période de 2017 et progressent de manière homogène sur le marché des animaux de compagnie et sur celui des animaux de rente. Sur les territoires Amériques et Asie/Pacifique, la progression des Essentiels s’établit à plus de 10% vs 2017.

Les ventes destinées aux animaux de compagnie s’élèvent à 204,8 M€, en augmentation de 4,0% à données publiées et de +6,1% à changes constants, portées pour partie par les lancements de Sonotix® et de Zylkene® Chew ; celles liées aux animaux de rente à 163,1 M€, progressent de +2,2% à données publiées et augmentent de +5,5% à taux de changes constants.

Activité soutenue au quatrième trimestre

Le niveau d’activité du 4e trimestre 2018 de Vetoquinol s’établit à 99,9 M€, en forte croissance à taux de changes constants de +12,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Tous les territoires affichent de fortes progressions à taux de change constants : +6,5%, +19,1% et +14,3% pour l’Europe, les Amériques et l’Asie/Pacifique respectivement.

Les données présentées dans ce communiqué de presse prennent en compte l’application de la norme IFRS15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Afin d’établir des comparaisons, le Groupe a effectué un retraitement de ses chiffres 2017 qui se traduit par une augmentation de 4,4 M€ du chiffre d’affaires à fin décembre 2017 (1,2 M€ sur le Q4 2017) et par une augmentation identique de ses dépenses. Ce retraitement n’a pas d’impact sur le résultat opérationnel courant du Groupe en valeur pour l’exercice 2017.

Le Groupe constate sur l’exercice 2018 un impact de change défavorable de -9,5 M€ (-2,7%), lié principalement aux dollars canadien et américain, à la roupie indienne et à la livre sterling.

À fin décembre 2018, aucun événement significatif n’est venu affecter la solide structure financière du Groupe. L’audit des comptes du Groupe est en cours et non finalisé à la date de ce communiqué.

« La solide progression du chiffre d’affaires de Vetoquinol a été tirée, une fois encore, par la croissance de nos produits Essentiels. Nos trois territoires géographiques sont en croissance avec un bon développement des ventes particulièrement marqué sur nos territoires Amériques et Asie/Pacifique. Cette performance illustre le bien-fondé de notre stratégie de focalisation sur les produits Essentiels et sur nos territoires stratégiques » a déclaré Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol. « Cette croissance de notre activité en 2018 devra nous permettre de poursuivre ainsi notre dynamique d’amélioration de la rentabilité. »

En millions d’euros 2018 2017* Variation à

données

publiées Variation à

cours de

change

constants CA 1er trimestre 87,6 87,2 +0,4% +5,6% CA 2e trimestre 90,3 90,4 -0,2% +3,8% CA 3e trimestre 90,2 89,5 +0,8% +1,9% CA 4e trimestre 99,9 89,4 +11,6% +12,1% Cumul des 12 mois 367,9 356,6 +3,2% +5,8%

*CA retraité de l’impact de l’application de la norme IFRS15.

Prochaine publication : Résultats annuels 2018, le 21 mars 2019 avant ouverture de la Bourse.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 31 décembre 2018, Vetoquinol emploie 2 132 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

Pour mieux connaître le Groupe : www.vetoquinol.com.

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

La direction du Groupe Vetoquinol estime que ces indicateurs non définis par les normes IFRS fournissent des informations supplémentaires qui sont pertinentes pour les actionnaires dans leur analyse des tendances sous-jacentes, de la performance et de la position financière du Groupe. Ces indicateurs sont utilisés pour l’analyse des performances par le Management.

Produits Essentiels : Les produits dits Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux commercialisés par le Groupe Vetoquinol. Ce sont des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie. Ces produits ont vocation à être commercialisés mondialement et leur effet de taille améliore leur performance économique.

Taux de change constant : Le terme à « taux de change constant » correspond au fait d’appliquer les taux de change de la période précédente sur l’exercice actuel, toutes choses restant égales par ailleurs.

