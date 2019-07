Vetoquinol : Communiqué de mise à disposition du Rapport financier semestriel relatif à l'exercice 2019

Regulatory News:

Vetoquinol (Paris:VETO):

Le rapport financier semestriel relatif à l’exercice 2019 peut être consulté ou téléchargé sur les sites Internet de :

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

par courrier :

Vetoquinol

Communication financière

Magny-Vernois - BP 189 - 70204 Lure Cedex - France

par mail : relations.investisseurs@vetoquinol.com

par téléphone : 03 84 62 59 88

Prochaine publication : CA 3e trimestre 2019, le 16 octobre 2019 après fermeture de la Bourse.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 30 juin 2019, Vetoquinol emploie 2 369 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190725005656/fr/