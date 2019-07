Vetoquinol : Résultats du 1er semestre 2019

Regulatory News:

Le Conseil d’administration de Vetoquinol SA (Paris:VETO), réuni le 24 juillet 2019, a examiné l’activité et arrêté les comptes semestriels de l’exercice 2019. Ces derniers ont été audités par les Commissaires aux comptes.

CHIFFRES CLÉS S1 2019 Chiffre d’affaires total

183,8 M€ +1,8% à taux de change constants

Chiffre d’affaires Essentiels

89,9 M€

+2,3% à taux de change constants Résultat opérationnel courant

17,9 M€ Résultat net part du Groupe

12,8 M€

Le chiffre d’affaires de Vetoquinol au 1er semestre 2019 s’établit à 183,8 M€ contre 177,9 M€ sur la même période en 2018, +3,3% à données publiées et +1,8% à changes constants. L’évolution des taux de change a un impact positif de +1,5%, principalement en lien avec le dollar US. L’acquisition au 15 avril 2019 du laboratoire Clarion Biociencias au Brésil contribue également à hauteur de +1,4% (+2,4 M€ sur la période).

Cette croissance du chiffre d’affaires à données publiées au premier semestre est tirée par le territoire Amériques, malgré un repli sur le segment des animaux d’élevage, au Canada et aux USA. Ce territoire bénéficie par ailleurs des impacts de change ainsi que des effets périmètres.

Le territoire Europe affiche une performance solide (+3,8% de croissance organique), tirée principalement par l’Europe du Nord et l’Espagne. Le repli du territoire Asie Pacifique (-1,7% à données publiées) reflète principalement un report de ventes entre le premier et le deuxième semestre sur la zone Export, la Chine et l’Inde affichant des performances solides qui compensent les performances en dessous de nos attentes sur le marché australien.

Le niveau d’activité des animaux de compagnie progresse de +9,4% à 106,5 M€ ; les ventes destinées aux animaux de rente s’élèvent à 77,2 M€, en retrait de -3,9% à données publiées.

Au 2e trimestre, le Groupe Vetoquinol enregistre un chiffre d’affaires de 92,9 M€, en hausse de +2,9% à données publiées par rapport à la même période de 2018. La croissance externe au Brésil génère une croissance de +2,7% ; l’impact positif de change (+1,6%) compense le repli observé sur le territoire Asie/Pacifique en lien avec les reports de ventes d’un semestre à l’autre décrits ci-dessus.

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 « Contrats de location » depuis le 1er janvier 2019. Afin d’établir des comparaisons, le Groupe a effectué un retraitement de ses chiffres 2018 qui se traduit par un changement dans le traitement des contrats de location (bâtiments, matériels, informatique…). Ce retraitement génère une dette de 9,8 M€ au 30 juin 2019 (10,7 M€ au 31 décembre 2018).

Toutes les données financières présentées dans ce communiqué tiennent compte des retraitements exposés ci-dessus.

Le résultat opérationnel courant de Vetoquinol s’élève à 17,9 M€ à fin juin 2019, en repli de -12,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent ; il s’établit à 9,7% du chiffre d’affaires. Cette baisse est le résultat des nombreux projets engagés par le Groupe sur le premier semestre de l’exercice 2019 (activité de M&A dont acquisition de Clarion, développement marketing et commercial de FarmVet Systems, réorganisation de gamme de produits en Amérique du Nord et en Australie,…) ainsi que le décalage du redémarrage de la ligne injectable à Lure, qui impactent le résultat opérationnel courant de 2,7 M€.

La marge sur achats consommés ressort à 69,4%, en baisse de 1 point par rapport à celle du premier semestre 2018, conséquence d’un ralentissement de l’activité de production dû à des travaux de modernisation et par conséquent d’une absorption plus faible des charges. Dans le même temps, le Groupe Vetoquinol poursuit une gestion rigoureuse de ses autres postes de charge.

Au 30 juin 2019, le résultat financier s’établit à -0,3 M€ contre 0,2 M€ à fin juin 2018.

L’EBITDA du Groupe ressort à 26,2 M€ en baisse de -12,3% ; il représente 14,3% du chiffre d’affaires vs 16,8% à la fin du 1er semestre 2018.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 13,0 M€, en diminution de -17,8%. Le taux d’impôt apparent s’élève à 27,6% (S1 2018 : 22,9%).

Vetoquinol affiche à fin juin 2019 une situation de trésorerie nette positive de 36,4 M€, après prise en compte de l’application de la norme IFRS 16.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Notre activité continue d’être portée par le succès de notre gamme Essentiels et l’acquisition au Brésil de Clarion va nous permettre de renforcer sensiblement notre positionnement sur le troisième marché mondial de la santé animale. La baisse de notre rentabilité opérationnelle au premier semestre est ponctuelle. Elle résulte de la conjonction, au deuxième trimestre, de plusieurs facteurs indépendants (intensité des activités M&A, rationalisation de gammes locales, ouverture de notre nouvelle ligne de production d’injectables). Notre résultat opérationnel courant doit revenir à un niveau normatif au deuxième semestre, en ligne avec celui de l’exercice précédent. »

Prochaine publication : CA 3e trimestre 2019, le 16 octobre 2019 après fermeture de la Bourse.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 30 juin 2019, Vetoquinol emploie 2 369 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).



ANNEXE

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros S1 2019 S1 2018* Variation Chiffre d’affaires total dont produits Essentiels 183,8 89,9 177,9 87,1 +3,3% +3,3% Résultat opérationnel courant en % du CA total 17,9 9,7% 20,6 11,6% -12,9% Résultat net part du Groupe en % du CA total 13,0 7,1% 15,8 8,9% -17,8% EBITDA en % du CA total 26,2 14,3% 29,9 16,8% -12,3%

* Retraité de l’impact de l’application de la norme IFRS 16

Réconciliation de l’EBITDA

En millions d’euros S1 2019 S1 2018* Résultat net avant MEE 12,8 15,9 Charge d’impôt 4,9 4,7 Résultat financier 0,3 (0,2) Provisions comptabilisées en autres produits et charges opérationnels (0,2) (0,5) Dotations et reprises aux provisions (0,3) 1,1 Dotations aux amortissements 6,7 6,4 Dotations aux amortissements IFRS 2,1 2,4 EBITDA 26,2 29,9

* Retraité de l’impact de l’application de la norme IFRS 16

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

La direction du Groupe Vetoquinol estime que ces indicateurs non définis par les normes IFRS fournissent des informations supplémentaires qui sont pertinentes pour les actionnaires dans leur analyse des tendances sous-jacentes, de la performance et de la position financière du Groupe. Ces indicateurs sont utilisés pour l’analyse des performances par le Management.

Produits Essentiels : Les produits dits Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux commercialisés par le Groupe Vetoquinol. Ce sont des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie. Ces produits ont une vocation à être commercialisés mondialement et leur effet de taille améliore leur performance économique.

Taux de change constant : Le terme à « taux de change constant » correspond au fait d’appliquer les taux de change de la période précédente sur l’exercice actuel, toutes choses restant égales par ailleurs.

Croissance organique : La croissance organique désigne la croissance du chiffre d’affaires de Vetoquinol liée à une augmentation de ses ventes en volume et/ou en prix de l’exercice N comparée à l’exercice N-1, à taux de change constant.

Trésorerie nette : La trésorerie nette correspond à la trésorerie et équivalents de trésorerie diminuée des concours bancaires courants et des dettes bancaires, en tenant compte de l’application de la norme IFRS 16.

