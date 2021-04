Vetoquinol : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel (URD) 2020

Regulatory News:

Vetoquinol (Paris:VETO) informe avoir déposé son Document d’enregistrement universel (URD) 2020 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2021.

Le Document d’enregistrement universel 2020 est tenu gratuitement à la disposition du public à compter de ce jour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et peut être consulté sur le site internet du Groupe (www.vetoquinol.com) depuis l’espace « Investisseurs » sous la rubrique « Informations réglementées ». Il est également disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’enregistrement universel 2020 inclut notamment :

le rapport financier annuel 2020 ;

le rapport de gestion ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

la déclaration de performance extra-financière (DPEF) de l’entreprise ;

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

l’ordre du jour et les projets de résolutions de l’Assemblée générale du

27 mai 2021.

Prochaine publication : Assemblée générale des actionnaires, le 27 mai 2021

À PROPOS DE VETOQUINOL

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 31 décembre 2020, Vetoquinol emploie 2 409 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

