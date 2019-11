Viacom fait mieux que prévu, porté par la publicité aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - Le groupe américain de médias Viacom, qui s'apprête à fusionner avec CBS, a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au 4e trimestre de son exercice décalé, grâce notamment à des revenus publicitaires en hausse aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 3,43 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), là où les analystes avaient anticipé 3,41 milliards. Il est en légère baisse (-1%) par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bénéfice net s'est lui établi à 307 millions de dollars, en baisse de 22%. Ajusté par action et hors événements exceptionnels, le bénéfice net est de 79 cents, 4 cents de mieux que les prévisions des analystes.

Viacom, propriétaire des chaînes de télévision MTV, Comedy Central et Nickelodeon, a vu ses revenus publicitaires augmenter de 6% aux Etats-Unis, son principal marché, mais baisser de 14% à l'international.

Le groupe a mis en avant la forte croissance de sa plateforme "Advanced Marketing Solutions", qui regroupe des outils publicitaires pour la télévision et les médias en ligne.

Les studios de cinéma Paramount ont eux vu leurs recettes reculer de 14% sur le trimestre, mais progresser de 1% sur l'ensemble de l'année.

"Paramount a enregistré une troisième année consécutive d'amélioration de son chiffre d'affaires ajusté et a été rentable sur l'année pour la première fois en quatre ans", a affirmé Viacom.

Le film d'horreur Crawl et l'adaptation au cinéma de la série animée Dora l'exploratrice ont été les plus gros succès au box-office pour Paramount.

Les studios prévoient 17 nouveaux films pour l'année 2020, dont un long-métrage adapté du dessin animé Bob l'éponge et une suite au mythique Top Gun.

Pour la télévision, le studio a dans ses tablettes 26 programmes dont la troisième saison de sa série "13 Reasons Why", diffusée sur Netflix.

Viacom et CBS ont annoncé en août leur prochaine fusion pour créer un géant des médias et mieux faire face à la concurrence croissante des plateformes comme Netflix et Disney+.

Les groupes ont dit vouloir finaliser cette opération début décembre.

Sur l'année, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,55 milliard de dollars, en baisse de 10% sur un an. Ajusté par action cela revient à 4,06 dollars, là où les analystes attendaient 4,03 dollars.

Son chiffre d'affaires s'est affiché à 12,84 milliards de dollars, en repli de 0,8%.

A Wall Street, le titre de Viacom montait de 2,4% en début de séance.

