Viareport nomme Pierre ALLOUX au poste de Directeur Général sur le marché français

Pierre Alloux a été nommé Directeur Général France de Viareport, l’éditeur français de logiciels financiers récemment acquis par insightsoftware, un fournisseur mondial de solutions logicielles d'entreprise pour le Directeur Financier. En s’appuyant sur l’accès à un portefeuille complet qui combine les solutions de Viareport et d’insightsoftware, Pierre ALLOUX va accompagner le développement de Viareport aussi bien en France qu'à l'étranger.

Pour mener à bien cet objectif, il s’appuie sur plus de 20 ans d'expertise en gestion et sur une expérience diversifiée. Il a commencé sa carrière dans le monde de la banque, de l'assurance et de l'immobilier, avant de rejoindre un cabinet de conseil en management puis un cabinet d'expertise comptable où il a occupé notamment des responsabilités de R&D. Titulaire d'un MBA de l'ESADE Business School à Barcelone, il a également suivi un Master Recherche de l'IAE Paris – Sorbonne et enseigné la gestion du changement.

Il travaillera en étroite collaboration avec Emmanuel Amon, fondateur et ancien PDG de Viareport, qui est actuellement consultant intérimaire pour assurer une intégration parfaite de Viareport dans insightsoftware.

Pierre Alloux a déclaré : "J'ai rejoint Viareport pour sa solide réputation sur le marché français et pour ses équipes expérimentées et engagées. Il est maintenant temps de s'appuyer sur ces atouts et de viser de nouvelles ambitions de développement en France et au-delà, ce qui est aujourd'hui possible grâce au large portefeuille d’insightsoftware et à sa portée internationale".

"La création et le développement de Viareport a été une aventure merveilleuse et enrichissante. Au cours de cette nouvelle phase de notre évolution dans le cadre d’insightsoftware, je suis fier de quitter une équipe solide, prête à relever de nouveaux défis. Il ne fait aucun doute que l'expérience et la personnalité de Pierre seront un catalyseur pour renforcer leur esprit d'équipe et les mener vers de nombreux autres succès", a déclaré Emmanuel AMON.