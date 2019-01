Viareport s'agrandit et recrute sur Paris

Viareport, fintech française de référence des solutions de reporting financier et de consolidation en mode Cloud à destination des ETI et des experts-comptables, poursuit son expansion en intégrant son nouveau siège et en ouvrant une quinzaine de postes sur les douze prochains mois.

En 2018, l'éditeur Viareport a une nouvelle fois connu un développement soutenu en accompagnant ses clients historiques et de nouveaux entrants dans leurs différents projets de consolidation et de reporting financier. Cela s'est traduit pragmatiquement par une hausse de volume d'activité de l'entreprise en France et à l'international.

C'est dans ce contexte que Viareport a intégré son nouveau siège sur Paris afin de réunir ses équipes et de leur proposer un cadre de travail toujours plus attractif. En effet, ces locaux ont pour vocation de permettre à chacun d'évoluer dans les meilleures conditions et de favoriser le travail collaboratif. Le nouveau siège sera aussi une vitrine du savoir-faire de l'éditeur qui pourra y accueillir ses clients et partenaires pour travailler avec eux sur leurs différents projets.

Quelques postes ouverts chez Viareport dans ses équipes techniques et commerciales :

- Chef de projets

- Consultant avant-vente

- Manager Support

- Administrateur technique SaaS

- Manager Consolidation / reporting

- Ingénieur d'affaires

Emmanuel AMON, Dirigeant de Viareport « Ce déménagement nous permet de nous adapter à notre développement et d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail agréable et engageant. Ce nouveau projet s'inscrit dans une réelle volonté d'intégrer dans notre stratégie et culture d'entreprise le bien-être de notre équipe. Notre nouveau siège nous permettra enfin d'accueillir nos clients et de leur dispenser plus de formations inter entreprise dans des conditions optimales. »

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Viareport via Globenewswire