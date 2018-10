Vicat: Annonce d’une acquisition majeure au Brésil

Regulatory News:

Prise de contrôle majoritaire du cimentier brésilien Ciplan

Poursuite de la diversification géographique de Vicat dans une région à fort potentiel

Un cimentier bénéficiant d’un outil industriel performant, d’une marque reconnue et d’une forte présence sur ses marchés locaux

Un cimentier intégré verticalement dans le béton prêt à l’emploi et les granulats

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec les actionnaires de la société Ciplan (Cimento do Planalto), portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire du capital de la Société. Cette opération est réalisée sous la forme d’une augmentation de capital réservée de 290 millions d’euros, correspondant à une prise de participation majoritaire d’environ 65%, qui permettra de rembourser l’essentiel de la dette actuelle de la société Ciplan. Il est à noter que Vicat financera cette acquisition par de la dette et que cette opération reste soumise à la réalisation d’un certain nombre de conditions suspensives.

Ciplan exploite une cimenterie moderne, à proximité de Brasilia, d’une capacité de production annuelle de 3,2 millions de tonnes de ciment, assise sur des réserves minérales abondantes et de qualité. La Société dispose par ailleurs d’un réseau de 9 centrales de béton prêt à l’emploi et de 5 carrières de granulats.

Suite au lancement en 2011 d’un vaste programme d’investissements pluriannuels de modernisation et d’augmentation de ses capacités, la société Ciplan dispose aujourd’hui d’un actif industriel très performant conduit par des équipes très professionnelles et expérimentées.

Compte tenu de ces éléments, Ciplan a généré en 2013, année de haut de cycle, une marge d’EBITDA dans l’activité Ciment d’environ 45% (et d’environ 35% sur l’ensemble des activités acquises) sur la base d’un taux d’utilisation proche de 90%. En 2017, dans un contexte de marché dégradé, la marge d’EBITDA Ciment s’établissait à environ 24% (et environ 16% sur l’ensemble des activités acquises), avec un taux d’utilisation de 66%.

Sur la base des capacités actuelles de 3,2 millions de tonnes de ciment, et compte tenu des conditions de réalisation de l’opération, le ratio Valeur d’Entreprise par tonne de ciment s’établit à 145 euros, sans attribuer de valorisation aux activités de béton et granulats.

Avec cette acquisition, Vicat poursuit sa stratégie de croissance externe sélective et de diversification géographique, en s’implantant sur un nouveau marché émergent bénéficiant d’un fort potentiel de croissance. Afin de tirer pleinement profit des perspectives du marché brésilien, Vicat pourra s’appuyer sur un outil industriel performant, une marque bénéficiant d’une forte notoriété, de vastes réserves en carrière et enfin, de fortes positions sur ses marchés locaux.

Dans le cadre de cette opération, Alvarez & Marsal (due diligence) et Pinheiro Neto Advogados (juridique) sont intervenus en tant que conseils de Vicat. La société Ciplan était accompagnée par EDNAM Capital et BR Partners (conseils financiers) et Lefosse Advogados (conseil juridique).

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance.

Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Des informations plus complètes sur Vicat peuvent être obtenues sur son site Internet (www.vicat.fr).

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat emploie plus de 8 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,563 milliards d'euros en 2017, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Plus de 68% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

