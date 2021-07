Vicat : Avancement de la date de publication des résultats du premier semestre 2021

Regulatory News:

Le groupe Vicat (Paris:VCT) (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui que la publication des résultats du premier semestre 2021 est avancée au Mercredi 28 juillet à 8h30.

Dans le cadre de cette publication, le groupe Vicat organisera une conférence téléphonique qui se tiendra en anglais ce Mercredi 28 juillet 2021 à 16h30, heure de Paris (15h30 heure de Londres et 10h30 heure de New York).

Pour participer en direct, composez l’un des numéros suivants :

France : +33 (0) 1 7037 7166

Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200

États-Unis : +1 212 999 6659

Une diffusion en direct et en audio de la conférence, accompagnée de la présentation, sera accessible à partir du site internet de Vicat ou en cliquant ici.

Un enregistrement de cette conférence sera immédiatement disponible pour retransmission à partir du site internet de Vicat ou en cliquant ici.

À propos du groupe Vicat

Le groupe Vicat emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,805 milliards d'euros en 2020, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 12 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil. Près de 64% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international. Le groupe Vicat, groupe familial, est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

À propos de la Fondation Louis Vicat

Créée en 2017 à l’occasion du bicentenaire de l’invention du ciment artificiel, la Fondation s'est donnée pour objectifs : la promotion de la culture scientifique et technique, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, l’éducation et la solidarité. A ce titre, la Fondation a mené en 2020 une série d’actions inclusives au profit des personnes en situation de handicap et éloignées de l’emploi. L’année 2021 sera l’année des Femmes.

