Vicat: Cession de Creabeton Matériaux SA en Suisse

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT), annonce que sa filiale suisse Vigier Holding SA a conclu la cession de Creabeton Matériaux SA au groupe Müller Steinag Holding, basé en Suisse.

Creabeton Matériaux SA, spécialisé dans la préfabrication de produits en béton, fort d’un effectif de près de 380 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 91 millions de francs suisses en 2020. Vigier Holding SA conserve son activité Rail, disposant de la taille critique dans ce secteur spécifique.

Avec cette acquisition, le groupe Müller Steinag Holding, co-détenteur de la marque Creabeton depuis 2002, sera en mesure de renforcer ses positions dans la préfabrication, au cœur de son activité, et d‘accéder à de nouveaux marchés. Creabeton Matériaux SA pourra de son côté s’appuyer sur un leader disposant d’une taille critique dans un secteur fortement compétitif et disposer des moyens nécessaires pour poursuivre avec succès son développement.

Cette opération de cession reste soumise à certaines conditions suspensives. Sa finalisation devrait intervenir en fin de premier semestre 2021.

Prochaine publication

Résultats du premier semestre 2021 le 29 juillet 2021 après clôture de la bourse.

À propos du groupe Vicat

Le groupe Vicat emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,805 milliards d'euros en 2020, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 12 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil. Près de 64% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international. Le groupe Vicat, groupe familial, est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

À propos de la Fondation Louis Vicat

Créée en 2017 à l’occasion du bicentenaire de l’invention du ciment artificiel, la Fondation s'est donnée pour objectifs : la promotion de la culture scientifique et technique, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, l’éducation et la solidarité. A ce titre, la Fondation a mené en 2020 une série d’actions inclusives au profit des personnes en situation de handicap et éloignées de l’emploi. L’année 2021 sera l’année des Femmes.

