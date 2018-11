Vicat: Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2018 0 06/11/2018 | 18:01 Envoyer par e-mail :

Impact très défavorable des variations de change de -125 millions d’euros au 30 septembre

L’ensemble des pays sont en croissance à taux de change constants, à l’exception de l’Egypte et de la Suisse

Hausse de +4,0% de l’activité au cours du troisième trimestre à taux de change constants Regulatory News: Le groupe Vicat (Paris:VCT) (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 qui s’établit à 1 947 millions d’euros, en progression de +7,6% à taux de change constants. En base publiée, le chiffre d’affaires affiche une hausse de +1,4% par rapport à la même période en 2017. Sur le troisième trimestre, l’activité est en croissance de +4,0% à taux de change constants et en baisse de -1,1% en base publiée. Chiffre d’affaires consolidé par activité : (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A périmètre et

taux de

change

+5, 7% +8,2% Total 1 947 1 921 +1,4% +7,6% Dans le cadre de cette publication, le Président-Directeur Général a déclaré : « Sur les 9 premiers mois de l'année, le Groupe enregistre une solide croissance de son chiffre d'affaires à périmètre et change constants. La période a été marquée par de solides progressions de ses niveaux d'activité sur l'ensemble des pays, à l'exception de la Suisse et de l'Egypte. Sur le troisième trimestre l'activité reste bien orientée en dépit d'une dégradation de l'environnement économique et sectoriel en Turquie affecté par la forte dévaluation de sa monnaie. L'acquisition de Ciplan au Brésil, pays à très fort potentiel, s'inscrit dans la poursuite de la croissance durable de Vicat soutenue par la qualité de ses actifs et ses fortes positions régionales génératrices de cash flows.» * Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de « périmètre et change constants », de « chiffre d'affaires opérationnel », d'EBITDA, d' «endettement net », de « gearing » ou encore de « leverage », font l'objet d'une définition accessible dans ce communiqué de presse en page d'annexe. Sur les neufs premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Vicat atteint 1 947 millions d'euros, en progression de +1,4% en base publiée, et de +7,6% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2017. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires opérationnel par activité progresse de : +8,4% dans le Ciment ;

+4,2% dans le Béton & Granulats ;

+8,1% dans l’activité Autres Produits et Services. Sur le troisième trimestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 666 millions d’euros, en hausse de +4,0% à taux de change constants, et en baisse de -1,1% en base publiée par rapport à la même période en 2017. Le chiffre d’affaires opérationnel au troisième trimestre est en hausse de +4,0% à taux de change constants, et en baisse de -1,1% en base publiée par rapport à la même période en 2017. Par activité, et à périmètre et change constants, le chiffre d’affaires opérationnel sur le dernier trimestre varie de : +5,8% dans l’activité Ciment ;

+1,9% dans l’activité Béton & Granulats ;

+0,5% dans l’activité Autres Produits & Services. Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées pour la période des neuf premiers mois de l’année 2018, en comparaison à la même période de l’année précédente, et à taux de change et périmètre constants. 1. Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2018 par zone géographique 1.1. France (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A périmètre

constant CA consolidé 709 665 +6,6% +6,4% La progression du chiffre d'affaires consolidé en France au 30 septembre 2018 reflète l'amélioration du contexte économique et sectoriel. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 236 millions d'euros, soit une croissance de +6,9% tant en base publiée qu'à périmètre constant. Dans l'activité Ciment

les prix de vente progressent à nouveau sur le marché domestique, et de façon plus sensible, par rapport au troisième trimestre 2017. Le chiffre d'affaires opérationnel et consolidé de l 'activité Béton & Granulats

progressent respectivement de +3,1% et de +3,2% à périmètre constant. En base publiée, ils progressent de +3,4% et de +3,5%. Cette performance résulte d’une hausse du prix moyen de vente dans le béton, qui a permis de compenser un recul des volumes de plus de -2%. Dans les granulats, les volumes sont en hausse de près de +3% dans un contexte d’amélioration des prix. Dans l’activité Autres Produits & Services, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +11,7% (+13,6% en consolidé). Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +10,6%. 1.2. Europe (hors France) (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A périmètre et

taux de change

constants CA consolidé 292 315 -7,1% -3,0% Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 en Europe, hors France, enregistre un repli du fait de la baisse d'activité en Suisse. En Italie, le chiffre d'affaires est en hausse dans un contexte plus favorable notamment en fin de période. Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 108 millions d'euros, en baisse de -8,1% à taux de change constants (-8,3% en base publiée). En Suisse, sur les neufs premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en baisse de -3,4% à périmètre et taux de change constants (-7,7% en base publiée). Cette baisse qui affecte le ciment, le béton et les granulats est dûe à un effet de base défavorable lié au ralentissement des grands projets de construction sur la zone géographique sur laquelle le Groupe est présent, qui s'est accentué sur le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé sur cette dernière période recule de -9,3% à taux de change constants (-9,6% en base publiée). Dans l'activité Ciment

Enfin, les prix de vente s'affichent en très légère baisse par rapport au troisième trimestre 2017. Dans l'activité Béton & Granulats

, le chiffre d’affaires opérationnel recule de -5,8% à taux de change constants (-8,2% en base publiée) sur les neufs premiers mois de 2018. Cette baisse résulte d’un recul des volumes de béton de près de -11% et de plus de -10% dans les granulats, en raison de la fin de projets routiers et de génie civil. En dépit de ce contexte, les prix de vente progressent tant dans le béton que dans les granulats. L’activité Préfabrication enregistre une croissance de son chiffre d’affaires opérationnel et consolidé de +1,4% à périmètre et change constants (-4,4% en base publiée). Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel recule de -15,0% à taux de change constants et de -16,5% en base publiée, compte tenu de la baisse des prix de vente sur les produits de masse partiellement compensée par la poursuite des livraisons dans le secteur ferroviaire.

enregistre une croissance de son chiffre d’affaires opérationnel et consolidé de +1,4% à périmètre et change constants (-4,4% en base publiée). En Italie, le chiffre d’affaires consolidé progresse de +10,9% sur l’ensemble de la période tiré par une forte croissance de l’activité au troisième trimestre. La croissance des volumes, de près de +5%, s’accompagne d’une amélioration des prix de vente. Le chiffre d’affaires consolidé généré en Italie au troisième trimestre est en hausse de +41,7%, marqué par une augmentation de plus de +25% des volumes sur la période. Quant aux prix de vente, ils s’affichent en nette progression par rapport au troisième trimestre 2017. 1.3. États-Unis (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A périmètre et

taux de change

constants CA consolidé 307 297 +3,4% +11,0% L’activité aux États-Unis poursuit sa dynamique de croissance dans un environnement macro-économique toujours bien orienté et favorable au secteur de la construction. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe affiche une progression de +11,0% à périmètre et change constants (+3,4% en base publiée).

Sur le troisième trimestre, l’activité du Groupe est restée bien orientée, affichant un chiffre d’affaires consolidé de 113 millions d’euros, en progression de +7,4% à périmètre et change constants (+7,9% en base publiée). Dans l’activité Ciment , le chiffre d’affaires opérationnel affiche une progression de +11,9% à périmètre et change constants (+4,2% en base publiée) sur les neufs premiers mois de l’année. Les volumes poursuivent leur progression (plus de +6%), portés par une dynamique particulièrement affirmée dans la région du Sud-Est qui a bénéficié de conditions météorologiques bien plus favorables qu’en 2017. Bénéficiant pleinement des progressions enregistrées au cours de l’exercice 2017 et des hausses annoncées au cours du premier semestre 2018, les prix de vente sont en augmentation sur les deux régions. Le chiffre d’affaires opérationnel généré par cette activité au troisième trimestre est en hausse de +10,6% à taux de change constants et de +11,1% en base publiée. Les volumes affichent une croissance de près de +5%, avec une contraction en Californie liées aux incendies d’une ampleur exceptionnelle début août 2018, compensée par une forte croissance dans le Sud-Est portée par des conditions climatiques nettement plus favorables qu’en 2017. Quant aux prix de vente, ils s’affichent une nouvelle fois en nette progression sur les deux régions au cours de ce trimestre.

Quant aux prix de vente, ils s'affichent une nouvelle fois en nette progression sur les deux régions au cours de ce trimestre. Dans l'activité Béton

, le chiffre d’affaires opérationnel et le chiffre d’affaires consolidé sont en hausse de +6,7% à taux de change constants (-0,6% en base publiée). Les volumes sont en très légère progression (+1%) sur la période, avec une baisse légère en Californie et une solide croissance dans le Sud-Est. Les prix de vente sont en hausse sur les deux régions. 1.4. Asie (Turquie, Inde et Kazakhstan) (en millions d’euros) 30 septembre

2018 30 septembre

2017 Variation (%) Publiée A périmètre et

taux de change

constants CA consolidé 440 426 +3,1% +22,6% L’activité sur l’ensemble de la région se caractérise par une solide progression du chiffre d’affaires à périmètre et change constants. En base publiée, la moindre progression du chiffre d’affaires reflète un impact changes négatif de -83 millions d’euros, compte tenu de la dépréciation de l’ensemble des monnaies sur ces régions, et plus particulièrement de la livre turque.

Le chiffre d’affaires consolidé généré sur cette région au troisième trimestre s’établit à 145 millions d’euros, en hausse de +10,7% à taux de change constants (-10,4% en base publiée). En Turquie, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 134 millions d’euros, en hausse de +17,9% à taux de change constants, mais en retrait de -14,3% en base publiée. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires est stable (-0,3%) à taux de change constants (-40,0% en base publiée). Ce dernier trimestre a été particulièrement marqué par les conséquences de la dévaluation de la livre turque sur l’environnement macro-économique et sectoriel. Dans l’activité Ciment , le chiffre d’affaires opérationnel sur l’ensemble de la période progresse de +18,1% à taux de change constants mais recule de -14,2% en base publiée. Cette performance résulte d’une légère progression des volumes vendus et d’une forte augmentation des prix moyens de vente sur l’ensemble de la période. Dans un contexte macro-économique, financier et sectoriel qui s’est sensiblement dégradé au cours du troisième trimestre suite à la très forte dévaluation intervenue depuis le début de l’année et qui s’est accélérée au cours du mois d’août, le chiffre d’affaires opérationnel généré par cette activité au troisième trimestre progresse de +2,6% à taux de change constants, mais recule de -37,5% en base publiée. Cette performance résulte d’une baisse des volumes de près de -11%, tant sur le marché de Konya que sur celui d’Ankara qui s’est néanmoins accompagnée d’une solide hausse des prix de vente sur les deux zones, néanmoins encore insuffisante pour compenser la hausse des coûts.

Cette performance résulte d'une baisse des volumes vendus (-18% dans le béton et -39% dans les granulats), tant sur le marché d'Ankara que sur celui de Konya. Dans ce contexte, les prix s'inscrivent en revanche de nouveau en forte hausse, tant dans le béton que dans les granulats. En Inde, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 254 millions d'euros au cours des neufs premiers mois de 2018, en progression de +23,6% à taux de change constants (+11,8% en base publiée). Cette performance se caractérise par une progression des volumes de ciment vendus de près de +29%, avec plus de 4,9 millions de tonnes livrées mais également par une baisse marquée des prix moyens de vente sur l'ensemble de la période. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé en Inde s'affiche en hausse de +15,2% à taux de change constants (+6,8% en base publiée). Cette solide progression résulte d'une hausse des volumes de près de +19% qui s'est accompagnée d'une baisse des prix moyens de vente, mais de façon moins sensible qu'au cours des trimestres précédents. Le Kazakhstan enregistre un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros, soit une progression de +34,3% à taux de change constants (+20,3% en base publiée). Cette amélioration résulte d'une forte hausse des prix de vente qui se conjugue à une croissance des volumes de +15% sur l'ensemble de la période. Cette performance a notamment été soutenue par l'ouverture de marchés à l'exportation dynamiques. Le chiffre d'affaires consolidé généré au Kazakshtan au troisième trimestre est en croissance de +28,6% à taux de change constants (+19,1% en base publiée), soutenu par des prix en hausse sensible tant à l'export que sur le marché domestique et ce dans un contexte de volumes quasi-stables (+1%) sur cette dernière période. 1.5. Afrique et Moyen-Orient (en millions d'euros) 30

progresse sur l’ensemble de la période de +17,6% à taux de change constants, mais recule de -14,5% en base publiée. Sur l’ensemble de la période, les volumes vendus sont en légère baisse dans le béton d’environ -2% et et de façon plus sensible dans les granulats (près de -20%). Les prix de vente sont en progression tant dans le béton que dans les granulats. En Inde, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 254 millions d’euros au cours des neufs premiers mois de 2018, en progression de +23,6% à taux de change constants (+11,8% en base publiée). Cette performance se caractérise par une progression des volumes de ciment vendus de près de +29%, avec plus de 4,9 millions de tonnes livrées mais également par une baisse marquée des prix moyens de vente sur l’ensemble de la période. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé en Inde s’affiche en hausse de +15,2% à taux de change constants (+6,8% en base publiée). Cette solide progression résulte d’une hausse des volumes de près de +19% qui s’est accompagnée d’une baisse des prix moyens de vente, mais de façon moins sensible qu’au cours des trimestres précédents. Le Kazakhstan enregistre un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros, soit une progression de +34,3% à taux de change constants (+20,3% en base publiée). Cette amélioration résulte d’une forte hausse des prix de vente qui se conjugue à une croissance des volumes de +15% sur l’ensemble de la période. Cette performance a notamment été soutenue par l’ouverture de marchés à l’exportation dynamiques. Le chiffre d’affaires consolidé généré au Kazakshtan au troisième trimestre est en croissance de +28,6% à taux de change constants (+19,1% en base publiée), soutenu par des prix en hausse sensible tant à l’export que sur le marché domestique et ce dans un contexte de volumes quasi-stables (+1%) sur cette dernière période. 1.5. Afrique et Moyen-Orient (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A périmètre et taux

de change

constants CA consolidé 200 218 -8,4% -7,3% Dans la région Afrique et Moyen-Orient, le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit en baisse, notamment du fait du repli de l'activité en Egypte compte tenu de l'environnement sécuritaire du premier semestre. Le chiffre d'affaires consolidé sur cette région au troisième trimestre s'établit à 63 millions d'euros, en baisse de -5,8% à taux de change constants et de -6,0% en base publiée. En Égypte

Quant aux prix de vente, ils progressent assez sensiblement mais toujours de façon insuffisante pour compenser la hausse des coûts. Sur la zone Afrique de l'Ouest

, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 173 millions d’euros, soit une progression de +1,6% à taux de change constants (+1,2% en base publiée). Au 30 septembre 2018, les volumes ciment sont stables sur l’ensemble de la zone. Quant aux prix de vente, ils progressent en Mauritanie, sont stables au Sénégal, et reculent au Mali. Il est à noter qu’au Sénégal, l’activité Granulats est croissance sur les neufs premiers mois de l’année (+9,1%). 2. Chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 par activité 2.1. Activité Ciment (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A

périmètre

et taux de

change

constants Volume (kt) 17 438 16 909 +3,1% CA opérationnel 1 124 1 120 +0,3% +8,4% Eliminations (176) (188) CA consolidé 948 932 +1,8% +10,2% Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment est en hausse de +0,3% en base publiée et en hausse de +8,4% à taux de change constants. Les volumes s’inscrivent quant à eux en hausse de +3,1% sur la période.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 380 millions d’euros, soit une baisse de -1,5% en base publiée et une progression de +5,8% à taux de change constants. Les volumes de ciment s’effritent de -0,8% sur le trimestre. 2.2. Activité Béton & Granulats (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A

périmètre

et taux de

change

constants Volume Béton (en km3) 6 928 7 063 -1,9% Volume Granulats (kt) 17 156 18 054 -5,0% CA opérationnel 749 754 -0,6% +4,2% Eliminations (14) (15) CA consolidé 735 739 -0,6% +4,1% Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en baisse de -0,6% en base publiée et en progression de +4,2% à périmètre et change constants.

Les volumes livrés sont en baisse de -1,9% dans le béton et fléchissent de -5,0% dans les granulats.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 260 millions d’euros, en baisse de -1,6% en base publiée et en progression de +1,9% à périmètre et change constants. Quant aux volumes, ceux-ci sont en baisse de -9,3% dans le béton et de -11,6% dans les granulats. 2.3. Activité Autres Produits & Services (en millions d’euros) 30

septembre

2018 30

septembre

2017 Variation (%) Publiée A périmètre

et taux de

change

constants CA opérationnel 333 319 +4,3% +8,1% Eliminations (70) (70) CA consolidé 263 249 +5,7% +8,2% Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services affiche une hausse de +4,3% en base publiée et progresse de +8,1% à taux de change constants. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est stable (+0,5%) à taux de change constants et recule de -2,7% en base publiée, à 114 millions d’euros. 3. Évolution de la structure financière au 30 septembre 2018 La situation financière du groupe Vicat reste très saine. Le gearing (dette nette / fonds propres) du Groupe s’élève à 37,1% au 30 septembre 2018, contre 38,1% au 30 septembre 2017. Le ratio de leverage (dette nette/EBITDA) s’établit à 1,97x au 30 septembre 2018 contre 2,01x au 30 septembre 2017. Le Groupe rappelle que l’existence de « covenants » ne constitue pas un risque sur la situation financière et la liquidité du bilan du Groupe. Vicat respecte l’ensemble des ratios visés par les « covenants » contenus dans les contrats de financement. 4. Evènements postérieurs au 30 septembre 2018 4.1. Acquisition d’une participation majoritaire dans la société Ciplan au Brésil Le groupe Vicat a annoncé le 5 octobre 2018 la signature d’un accord avec les actionnaires de la société Ciplan (Cimento do Planalto), portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire du capital de la Société. Cette opération est réalisée sous la forme d’une augmentation de capital réservée de 290 millions d’euros, correspondant à une prise de participation majoritaire d’environ 65%, qui permettra de rembourser l’essentiel de la dette actuelle de la société Ciplan. Il est à noter que cette opération reste soumise à la réalisation d’un certain nombre de conditions suspensives.

Avec cette acquisition, Vicat poursuit sa stratégie de croissance externe sélective et de diversification géographique, en s’implantant sur un nouveau marché émergent bénéficiant d’un fort potentiel de croissance. Afin de tirer pleinement profit des perspectives du marché brésilien, Vicat pourra s’appuyer sur un outil industriel performant, une marque bénéficiant d’une forte notoriété, de vastes réserves en carrière et enfin, de fortes positions sur ses marchés locaux. 4.2. Débouclage de participations croisées Dans le cadre de la stratégie de désendettement du Groupe, SOPARFI, l’une des holdings actionnaire majoritaire de VICAT SA, a décidé de réduire son capital par voie d’annulation de 22,46% de ses actions détenues par des sociétés filiales du groupe Vicat (BCCA et SAPV).

Cette opération, réalisée le lundi 5 novembre 2018, qui s’inscrit dans une démarche de rationalisation et de simplification des structures de détention des holdings, est effectuée pour un montant global de 98 millions d’euros sur la base d’une valorisation des actions SOPARFI établie par un cabinet d’audit international indépendant.

A l’issue de cette opération, Vicat et ses filiales ne détiennent plus d’actions SOPARFI.

La plus-value globale, nette d’impôts, de 67 millions d’euros constatée à l’occasion de ces opérations de cession sera comptabilisée dans les capitaux propres consolidés de Vicat et contribuera ainsi au désendettement du Groupe, et ainsi au renforcement de sa structure financière. 5. Perspectives 2018 En 2018, le contexte macro-économique se caractérise par une croissance économique bien orientée, mais nuancée par des incertitudes politiques sur certains pays émergents et une forte appréciation de l’euro contre la plupart des devises, notamment vis-à-vis de la livre turque, de la roupie indienne, du dollar américain, du franc suisse, et du tengué kazak. Par ailleurs, les prix de l’énergie poursuivent leur remontée.

Le Groupe s'attend sur l'ensemble de l'exercice 2018 à une amélioration de son EBITDA à périmètre et change constants, en s'appuyant sur la mise en œuvre d'une politique commerciale volontariste mais équilibrée, sur la progression des volumes vendus, sur l'augmentation des prix de vente lorsque le contexte concurrentiel le permet, et enfin, en poursuivant sa politique d'optimisation des coûts de production. Compte tenu du très fort impact négatif des variations de change par rapport à l'euro, et notamment en Turquie, l'EBITDA 2018 en base publiée devrait être globalement stable par rapport à 2017. En ce qui concerne chacune des régions, le Groupe souhaite fournir les éléments d'appréciation suivants : En France

Dans l'activité Béton et Granulats, les améliorations observées en 2017 devraient se poursuivre en 2018, notamment en terme de prix. En Suisse

La pression devrait rester visible, mais de façon moins sensible qu'en 2017, dans l'activité Béton et Granulats. En Italie

Dans ce contexte, les prix de vente et les volumes devraient s'afficher en légère progression. Aux Etats-Unis

Ainsi, la progression des volumes devrait s'accompagner de nouvelles hausses de prix dans les activités Ciment et Béton, tant en Californie que dans le Sud-Est. En Turquie

dans un contexte de prix qui devrait rester néanmoins favorable et permettre en fin d'année de compenser l'impact des hausses des coûts. En Inde

Dans un contexte concurrentiel toujours tendu, les prix de vente, en baisse, devraient rester très volatils. Au Kazakhstan

soutenue par les investissements publics et l'ouverture de nouveaux marchés à l'export. En Egypte

mais dans un contexte sécuritaire toujours tendu. En Afrique de l'Ouest, le marché de la construction est attendu en progression dans un environnement toujours compétitif. Dans ce contexte, le Groupe s'attend à une amélioration progressive des volumes de ciment sur l'ensemble du marché, et à des prix de vente mieux orientés. 6. Calendrier financier Le Groupe publiera dans les semaines à venir l'ensemble de son calendrier de publication financière pour l'exercice 2019. 7. Conférence télé

Pour participer en direct, composez l’un des numéros suivants :

France : +33(0)1 76 77 22 74

Royaume-Uni : +44(0)330 336 9105

Etats-Unis : +1 323 994 2082

La conférence téléphonique sera disponible en différé jusqu’au 14 novembre 2018 à midi en composant l’un des numéros suivants :

France : +33 (0)1 70 48 00 94

Royaume-Uni : +44(0)207 660 0134

Etats-Unis : +1 719 457 0820

Code d’accès : 4839632# 8. Contacts : Contacts Relations Investisseurs :

Stéphane Bisseuil :

T. + 33 1 58 86 86 14

stephane.bisseuil@vicat.fr Contacts Presse :

Alizée Rémaud :

T. + 33 1 58 86 86 26

alizee.remaud@tbwa-corporate.com A propos de Vicat :

Le groupe Vicat emploie près de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,563 milliards d'euros en 2017, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 12 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde, et plus récemment au Brésil (sous réserve de la finalisation de l’opération de rachat de Ciplan). En 2017, plus de 68% de son chiffre d’affaires était réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Avertissement :

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. 9. Groupe Vicat – Information financière– Annexes 9.1 Définition des indicateurs alternatifs de performance « IAP » : Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). Valeur Ajoutée : elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires.

: elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires. Excédent Brut d’Exploitation : il est égal à la valeur ajoutée, diminuée des charges de personnel, des impôts et taxes (hors impôts sur les résultats et impôts différés) et augmentée des subventions d’exploitation.

: il est égal à la valeur ajoutée, diminuée des charges de personnel, des impôts et taxes (hors impôts sur les résultats et impôts différés) et augmentée des subventions d’exploitation. EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant l’Excédent Brut d’Exploitation et les autres produits et charges ordinaires

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant l’Excédent Brut d’Exploitation et les autres produits et charges ordinaires EBIT : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

(Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Capacité d’autofinancement : elle est égale au résultat net avant prise en compte des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie (soit principalement les dotations nettes aux amortissements et provisions, les impôts différés, les résultats de cession et les variations de juste valeur).

: elle est égale au résultat net avant prise en compte des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie (soit principalement les dotations nettes aux amortissements et provisions, les impôts différés, les résultats de cession et les variations de juste valeur). L’ endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Gearing est un ratio relatif à la structure financière correspondant à l’endettement net / capitaux propres consolidés.

est un ratio relatif à la structure financière correspondant à l’endettement net / capitaux propres consolidés. Le Leverage est un ratio relatif à la rentabilité correspondant à l’endettement net / EBITDA consolidé. 9.2 Ventilation du chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 par activités & zones géographiques Ciment Béton &

granulats Autres

Produits &

Services Eliminations

inter-

secteurs CA consolidé France 282 352 214 -139 709 Europe (hors France) 112 117 98 -35 292 États-Unis 166 187 -47 307 Asie 399 58 21 -38 440 Afrique et Moyen-Orient 165 35 200 CA opérationnel 1 124 749 333 -259 1 947 Elim. Inter-secteurs -175 -14 -69 259 CA consolidé 948 735 263 0 1 947 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181106005753/fr/

