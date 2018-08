Vicat : Résultats du premier semestre 2018 0 0 06/08/2018 | 18:01 Envoyer par e-mail :

EBITDA à 197 millions d’euros (+12,3% à périmètre et changes constants)

Résultat net part du Groupe à 59 millions d’euros (+59,4% à périmètre et changes constants)

Forte baisse de l’endettement net par rapport au 30 juin 2017 Le Groupe Vicat (Paris:VCT) (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) publie aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2018, arrêtés par le Conseil d’Administration du 3 août 2018. Compte de résultat consolidé simplifié audité : (en millions d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation (%) Publiée Á périmètre et

taux de change

constants Chiffre d’affaires consolidé 1 281 1 248 +2,7% +9,6% EBITDA* 197 188 +4,5% +12,3% Taux de marge (en %) 15,4 15,1 EBIT** 104 86 +21,3% +31,1% Taux de marge (en %) 8,1 6,9 Résultat net consolidé 62 45 +37,3% +49,6% Taux de marge (en %) 4,8 3,6 Résultat net part du groupe 59 40 +47,2% +59,4% Capacité d’autofinancement 148 140 +5,6% +13,9% *L’EBITDA se calcule en sommant l’excédent brut d’exploitation et les autres produits et charges ordinaires.

**L’EBIT se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements et provisions ordinaires. Dans le cadre de cette publication, Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré : «La performance organique du Groupe Vicat est en nette progression au cours de ce premier semestre. Hors effets des variations de change, qui ont un impact négatif particulièrement visible cette année, le Groupe enregistre des améliorations notables en Turquie, aux États-Unis, en France ainsi qu’au Kazakhstan. L’Inde a bénéficié du lancement effectif de nouveaux chantiers d’infrastructures dans un contexte concurrentiel particulièrement marqué en ce début d’année. Affectée par une météo défavorable et la fin d’un certain nombre de grands chantiers, la Suisse enregistre une baisse de sa performance sur ce premier semestre. Enfin, l’activité du Groupe en Égypte a été contrainte par les opérations militaires engagées dans sa zone de production pour rétablir la situation sécuritaire et permettre au Groupe de bénéficier à nouveau de ce marché particulièrement prometteur à moyen-terme. Sur ces bases, le Groupe Vicat devrait afficher sur l’ensemble de l’exercice une amélioration de ses performances ». Avertissement : Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées sur une base annuelle (2018/2017), et à périmètre et taux de change constants.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. Des informations plus complètes sur Vicat sont disponibles sur son site Internet www.vicat.fr. 1. Compte de résultat semestriel 1.1. Compte de résultat consolidé Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Vicat au premier semestre de 2018 atteint 1 281 millions d’euros, en progression de +2,7% en base publiée par rapport à la même période de 2017. Sur le premier semestre 2018, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment est en hausse de +9,7% à périmètre et à taux de change constants et de +1,3% en base publiée. L’activité Béton et Granulats affiche un chiffre d’affaires opérationnel en progression de +5,4% à périmètre et taux de change constants. Il est stable en base publiée (-0,1%). Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits et Services est en hausse de +12,5% à périmètre et taux de change constants et de +8,4% en base publiée. La répartition du chiffre d’affaires opérationnel par activité sur ce premier semestre 2018 fait ressortir une contribution de l’activité Ciment globalement stable, qui représente 51,2% du chiffre d’affaires opérationnel contre 51,5% au premier semestre 2017, une légère contraction de la contribution de l’activité Béton & Granulats au chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, s’établissant à 33,7% contre 34,4% sur la même période en 2017 et enfin, une progression de la contribution de l’activité Autres Produits & Services à 15,0% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe contre 14,1% au premier semestre 2017. La part des métiers principaux du Groupe que sont le ciment, le béton et les granulats s’établit à 84,9% du chiffre d’affaires opérationnel contre 85,9% au premier semestre 2017. Cette progression du chiffre d’affaires consolidé résulte : d’un effet de changes défavorable significatif de -7,2%, soit un impact négatif de -89 millions d’euros sur le semestre, marqué par la dépréciation de l’ensemble des monnaies étrangères auxquelles le Groupe est exposé vis-à-vis de l’euro, et plus particulièrement de la livre turque, du dollar américain, de la roupie indienne et du franc suisse;

d’un effet périmètre très légèrement positif de +0,3%, en Suisse et en France;

et enfin, d’une amélioration organique de l’activité de +9,6%, liée à une progression sur l’ensemble des zones à l’exception de l’Egypte et de l’Italie. L’EBITDA consolidé du Groupe s’établit à 197 millions d’euros, en hausse de +12,3% à périmètre et change constants et de +4,5% en base publiée. Il est à noter que l’EBITDA 2018 intègre, dans le cadre d'un accord transactionnel, le règlement d’une indemnité compensatoire de 10,6 millions d’euros au titre d'un préjudice d'exploitation antérieur à 2018 dans l’activité Ciment aux Etats-Unis. Hors cet élément, la croissance de l’EBITDA du Groupe s’établit à +6,0% à périmètre et change constants. Au cours de ce semestre, les variations des taux de change ont eu un impact négatif sur l’EBITDA de -15 millions d’euros. A périmètre et change constants, la progression de l’EBITDA du Groupe s’établit à +12,3% et résulte pour l’essentiel : d’une amélioration sensible de l’EBITDA généré aux Etats-Unis (+63,1%), soutenue par une solide progression des volumes vendus et des prix moyens de vente, tant dans l’activité Ciment que dans l’activité Béton ; hors règlement du montant de 10,6 millions d’euros lié au litige précité, l’EBITDA généré aux Etats-Unis progresse de +13,4% à périmètre et change constants sur le semestre.

d’une amélioration sensible de l’EBITDA en Turquie (+135,5%), qui a bénéficié de conditions météorologiques nettement plus favorables qu’au premier semestre 2017 et d’un environnement sectoriel dynamique. Dans ce contexte les volumes et les prix moyens de vente s’améliorent nettement tant dans l’activité Ciment que dans l’activité Béton et Granulats ;

d’une nette amélioration de l’EBITDA en France (+19,3%). Cette performance résulte de la très forte amélioration de l’EBITDA généré par l’activité Béton et Granulats, soutenue plus particulièrement par le redressement des prix dans le béton, conjuguée à une solide progression de l’EBITDA dans l’activité Ciment ;

et enfin, d’une progression de +45,4% de l’EBITDA au Kazakhstan, soutenue par la progression sensible des volumes vendus et des prix de vente. Ces facteurs ont permis de compenser : le recul de l’EBITDA généré en Inde (-21,9%), affecté par une baisse sensible des prix de vente, en partie compensée par la forte progression des volumes vendus, et ce dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie ;

la recul de -14,5% de l’EBITDA généré en Afrique de l’Ouest, marqué par la légère baisse des prix de vente dans l’activité Ciment dans un contexte de forte hausse des coûts de production ;

le recul de l’EBITDA généré en Suisse (-10,7%) affecté par la baisse des volumes vendus dans les activités Ciment et Béton et Granulats ;

Et enfin, le recul de l’EBITDA généré en Italie (-11,7%) et en Egypte (-13,9%). Dans ce contexte, la marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires consolidé progresse au cours de ce premier semestre, pour s’établir à 15,4% contre 15,1% au premier semestre 2017. L’EBIT s’affiche à 104 millions d’euros contre 86 millions d’euros au premier semestre 2017, soit une hausse sensible de +21,3% en base publiée et de +31,1% à périmètre et taux de change constants.

La marge d’EBIT sur le chiffre d’affaires consolidé s’établit donc à 8,1% contre 6,9% au premier semestre 2017. Le résultat financier s’améliore de +1,2 million d’euros pour s’établir à -11,7 millions d’euros et s’explique essentiellement par : la diminution du coût de l’endettement financier net de 1,8 million d’euros ;

une légère dégradation des autres charges et produits financiers provenant principalement d’une amélioration du résultat net des opérations de changes de +1,1 million d’euros ainsi que d’une augmentation de -1,8 million d’euros de l’impact négatif net des ajustements de juste valeur des instruments dérivés. La charge d’impôts exigibles diminue de 10,3 millions d’euros, en raison notamment d’une moindre retenue à la source sur dividendes intragroupes de 1,1 million d’euros et de la mise à jour de la provision pour impôt en France de 4,7 millions d’euros. Les impôts différés enregistrent une variation de -11,5 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017 du fait, en particulier, des changements de taux d’imposition, principalement aux Etats-Unis (qui a évolué de 35 % à 21 %) qui affiche une croissance importante de son résultat et, de fait, une utilisation importante de ses déficits reportables. Sur ces bases, la charge totale d’impôt augmente de 1,2 million d’euros par rapport à l’an passé, à -27,0 millions d’euros. A périmètre et taux de change constants, le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 62 millions d’euros en hausse de +49,6 % à périmètre et change constants et de +37,3% en base publiée. Le résultat net part du Groupe progresse quant à lui de 59,4 % à périmètre et taux de change constants et +47,2% en base publiée, à 59 millions d’euros. La capacité d’autofinancement ressort à 148 millions d’euros, en progression de +13,9% à périmètre et taux de change constants et de +5,6% en base publiée. 1.2. Compte de résultat du Groupe par zone géographique 1.2.1. Compte de résultat France (en millions d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation (%) Publiée A périmètre et taux

de change

constants CA consolidé 473 444 +6,4% +6,2% EBITDA 62 52 +19,2% +19,3% EBIT 33 21 +57,3% +57,3% Le chiffre d’affaires consolidé en France au 30 juin 2018 s’établit à 473 millions d’euros, en croissance de +6,2% à périmètre constant. En dépit de conditions climatiques qui sont restées difficiles, ce semestre a été marqué par la poursuite de l’amélioration du contexte économique et sectoriel. Il est à noter que le chiffre d’affaires du Groupe en France progresse de +6,4% au cours du deuxième trimestre 2018 par rapport au deuxième trimestre 2017. L’EBITDA s’améliore quant à lui de +19,3% à périmètre constants, et s’établit à 62 millions d’euros au premier semestre 2018. Sur ces bases, la marge d’EBITDA progresse pour s’établir à 13,1%, contre 11,7% au premier semestre 2017. Dans l’activité Ciment , le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de +3,5% sur l’ensemble du semestre. Le chiffre d’affaires consolidé est quant à lui en amélioration de +6,9%. Cette amélioration de l’activité repose sur une hausse des volumes vendus de plus de +3%. Quant aux prix moyens de vente, ils sont stables sur le semestre compte tenu d’un mix géographique défavorable. Sur le deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +3,2% soutenu par une progression des volumes de près de +4% et des prix moyens de vente stables. Le chiffre d’affaires consolidé progresse quant à lui de +9,1% sur le deuxième trimestre. Compte tenu de ces éléments, le Groupe enregistre dans cette activité un EBITDA en nette progression de +10,8%, avec une marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel en hausse de 160 points de base.

L'activité Béton & Granulats voit son chiffre d'affaires opérationnel progresser de +1,9% à périmètre constant (+2,4% en base publiée). Le chiffre d'affaires consolidé progresse quant à lui de +2,0% à périmètre constant et de +2,5% en base publiée. Cette performance résulte d'une nette hausse des prix dans le béton, qui a permis de compenser le recul des volumes vendus supérieur à -3%, et d'une progression des volumes dans les granulats de près de +3% dans un contexte de prix en nette progression. Il est à noter que le chiffre d'affaires opérationnel (et consolidé) progresse de +1,1% au cours du deuxième trimestre, marqué par une poursuite des hausses de prix, tant dans le béton que dans les granulats, permettant de compenser une baisse des volumes de près de -6% dans le béton. Les volumes dans les granulats sont, quant à eux, en hausse de près de +5%. Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA généré par cette activité en France est en très forte progression (+136,2% à périmètre et change constants) par rapport au premier semestre 2017, avec une marge d'EBITDA sur le chiffre d'affaires opérationnel en amélioration de 230 points de base.

voit son chiffre d’affaires opérationnel progresser de +1,9% à périmètre constant (+2,4% en base publiée). Le chiffre d’affaires consolidé progresse quant à lui de +2,0% à périmètre constant et de +2,5% en base publiée. Cette performance résulte d’une nette hausse des prix dans le béton, qui a permis de compenser le recul des volumes vendus supérieur à -3%, et d’une progression des volumes dans les granulats de près de +3% dans un contexte de prix en nette progression. Il est à noter que le chiffre d’affaires opérationnel (et consolidé) progresse de +1,1% au cours du deuxième trimestre, marqué par une poursuite des hausses de prix, tant dans le béton que dans les granulats, permettant de compenser une baisse des volumes de près de -6% dans le béton. Les volumes dans les granulats sont, quant à eux, en hausse de près de +5%. Compte tenu de ces éléments, l’EBITDA généré par cette activité en France est en très forte progression (+136,2% à périmètre et change constants) par rapport au premier semestre 2017, avec une marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel en amélioration de 230 points de base. Dans l’activité Autres Produits & Services, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +12,2% (+15,0% en consolidé). L’EBITDA généré par cette activité progresse plus modestement de +2,3%, la progression dans l’activité transport permettant de compenser la baisse de la profitabilité des activités papier et chimie du bâtiment. La marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel recule ainsi légèrement de 40 points de base. 1.2.2 Compte de résultat Europe (hors France) (en millions d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation (%) Publiée A périmètre et

taux de change

constants CA consolidé 184 197 -6,4% +0,1% EBITDA 35 42 -16,9% -10,8% EBIT 22 24 -11,8% -5,4% Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2018 en Europe, hors France, est stable (+0,1%) à périmètre et change constants, mais recule de -6,4% en base publiée par rapport au premier semestre 2017. L’EBITDA recule quant à lui de -10,8% à périmètre et change constants, et de -16,9% en base publiée. En Suisse, au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est en baisse de -6,5% en base publiée. A périmètre et taux de change constants, il est stable (+0,1%). Sur le deuxième trimestre, l’activité du Groupe dans cette zone s’est reprise, affichant un chiffre d’affaires consolidé en progression de +1,3% à périmètre et change constants (-5,3% en base publiée) après une baisse de -1,6% à périmètre et change constants (-8,3% en base publiée) au premier trimestre. L’EBITDA est en retrait de -10,7% à périmètre et taux de change constants et de -17,1% en base publiée, entraînant une contraction de la marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires consolidé de 250 points de base. Dans l’activité Ciment, le chiffre d’affaires opérationnel recule de -6,1% à périmètre et taux de change constants et de -13,6% en base publiée. Le chiffre d’affaires consolidé baisse quant à lui de -5,1% à périmètre et taux de change constants et de -12,7% en base publiée. Il est à noter qu’après une baisse de son chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre de -8,8% à périmètre et taux de change constants (-16,3% en base publiée), le chiffre d’affaires généré au deuxième trimestre recule moins sensiblement (-4,1% à périmètre et change constants et -11,6% en base publiée). La météo très hivernale, un nombre de jours ouvrés inférieurs à 2017 et l’achèvement de chantiers importants sont à l’origine de la baisse sensible des volumes vendus au cours de ce premier semestre, de près de -11%. Il est à noter qu’après une baisse de près de -15% des volumes au premier trimestre, les volumes vendus reculent d’environ -8% au deuxième trimestre. Les effets de cette baisse des volumes sur le chiffre d’affaires ont été partiellement compensés par une légère amélioration des prix moyens de vente sur l’ensemble du semestre. Compte tenu de ces éléments et de la hausse des coûts de production, l’EBITDA généré par cette activité recule sur la période de -12,1% à périmètre et change constants (-19,1% en base publiée). La marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel affiche un retrait de 200 points de base.

Dans l'activité Béton & Granulats , le chiffre d'affaires opérationnel recule de -6,0% à périmètre et taux de change constants et de -10,5% en base publiée sur l'ensemble du semestre. Le chiffre d'affaires consolidé se contracte de -6,6% à périmètre et change constants et de -10,8% en base publiée. La contraction du chiffre d'affaires opérationnel observée au premier trimestre (-6,8% à périmètre et change constants) s'est réduite au cours du deuxième trimestre (-3,1% à périmètre et change constants). Dans cette activité aussi, la météorologie défavorable, le nombre de jours ouvrés inférieur et l'absence de grands projets ont entrainé un très net recul des volumes vendus de plus de -10% dans le béton et de plus de -12% dans les granulats. Après le fort repli enregistré au premier trimestre (près de -18% dans le béton et plus de -20% dans les granulats), le recul des volumes vendus observé au deuxième trimestre n'est plus que de -5% dans le béton et de -7% dans les granulats. Quant aux prix moyens de vente sur l'ensemble du semestre, ils sont stables dans le béton et progressent légèrement dans les granulats. Dans ce contexte, et compte tenu des efforts de réductions de coûts, l'EBITDA ne recule que de -1,7% à périmètre et change constants et de -7,0% en base publiée. Ainsi, la marge d'EBITDA sur le chiffre d'affaires opérationnel s'améliore d'environ 60 points de base.

, le chiffre d’affaires opérationnel recule de -6,0% à périmètre et taux de change constants et de -10,5% en base publiée sur l’ensemble du semestre. Le chiffre d’affaires consolidé se contracte de -6,6% à périmètre et change constants et de -10,8% en base publiée. La contraction du chiffre d’affaires opérationnel observée au premier trimestre (-6,8% à périmètre et change constants) s’est réduite au cours du deuxième trimestre (-3,1% à périmètre et change constants). Dans cette activité aussi, la météorologie défavorable, le nombre de jours ouvrés inférieur et l’absence de grands projets ont entrainé un très net recul des volumes vendus de plus de -10% dans le béton et de plus de -12% dans les granulats. Après le fort repli enregistré au premier trimestre (près de -18% dans le béton et plus de -20% dans les granulats), le recul des volumes vendus observé au deuxième trimestre n’est plus que de -5% dans le béton et de -7% dans les granulats. Quant aux prix moyens de vente sur l’ensemble du semestre, ils sont stables dans le béton et progressent légèrement dans les granulats. Dans ce contexte, et compte tenu des efforts de réductions de coûts, l’EBITDA ne recule que de -1,7% à périmètre et change constants et de -7,0% en base publiée. Ainsi, la marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel s’améliore d’environ 60 points de base. L’activité Préfabrication voit son chiffre d’affaires consolidé progresser de +13,9% à périmètre et taux de change constants (+4,8% en base publiée). Cette hausse tient compte d’une progression des volumes de +8% témoignant d’un début d’année encourageant dans les produits ferroviaires et le génie civil. En revanche, face à une concurrence locale accrue les prix sont orientés à la baisse sur le semestre. Dans ce contexte de hausse des volumes et de baisses de prix, l’EBITDA généré par cette activité recule de -25,1% à périmètre et taux de change constants sur le semestre, et de -31,1% en base publiée. La marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel recule donc de plus de 300 points de base. En Italie, le chiffre d’affaires consolidé est en baisse de -1,4%. Les volumes fléchissent de plus de -3% sur l’ensemble de la période en raison de conditions météorologiques défavorables au premier trimestre, sur un marché domestique toujours affecté par un environnement macro-économique et sectoriel qui offre peu de visibilité. Il est à noter qu’après une baisse marquée de chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre (-8,5%), le chiffre d’affaires a renoué avec la croissance au deuxième trimestre (+5,2%). Quant aux prix de vente, ils enregistrent une solide progression sur l’ensemble du semestre. L’EBITDA recule de -11,7% sur le semestre, avec une marge d’EBITDA en recul de plus de 200 points de base. 1.2.3 Compte de résultat Etats-Unis (en millions d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation (%) Publiée A périmètre et

taux de change

constants CA consolidé 194 192 +0,9% +12,9% EBITDA 35 24 +45,8% +63,1% EBIT 21 10 +109,6% +134,5% L’activité aux États-Unis bénéficie d’un environnement macro-économique toujours bien orienté et favorable au secteur de la construction dans les régions dans lesquelles le Groupe est présent. Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe affiche une progression de +12,9% à périmètre et change constants et de +0,9% en base publiée. Après un premier trimestre en nette progression (+19,7% à périmètre et change constants et +3,7% en base publiée), le chiffre d’affaires consolidé affiche au deuxième trimestre une solide croissance, mais à un rythme moins soutenu, de +7,6% à périmètre et change constants (-1,2% en base publiée). L’EBITDA s’établit à 35 millions d’euros sur le semestre, soit une progression de +63,1% par rapport au premier semestre 2017 à périmètre et change constants (+45,8% en base publiée). Il est à noter que l’EBITDA généré aux Etats-Unis au cours de ce semestre intègre, dans le cadre d'un accord transactionnel, le règlement d’une indemnité compensatoire de 10,6 millions d’euros au titre d'un préjudice d'exploitation antérieur à 2018 dans l’activité Ciment. Hors cet élément, l’EBITDA progresse de +13,4% à périmètre et change constants sur le semestre. Dans l’activité Ciment , le chiffre d’affaires opérationnel affiche une progression de +12,5% à périmètre et change constants et de +0,6% en base publiée. Le chiffre d’affaires consolidé progresse quant à lui de +17,0% à périmètre et change constants et de +4,6% en base publiée sur le semestre. Il est à noter que la croissance de l’activité sur le deuxième trimestre s’est poursuivie, avec un chiffre d’affaires opérationnel en hausse de +11,0% à périmètre et taux de change constants (+1,9% en base publiée), contre +14,4% à périmètre et change constants au premier trimestre (-0,9% en base publiée). Les volumes poursuivent leur progression sur l’ensemble du semestre (+7%), avec notamment une solide reprise dans la région du Sud-Est, longtemps affectée par de mauvaises conditions climatiques. Bénéficiant pleinement des progressions enregistrées au cours de l’exercice 2017 et des hausses annoncées au cours du premier semestre 2018, les prix moyens de vente sont en augmentation sur l’ensemble des deux zones. Compte tenu de ces éléments, et du règlement de l’indemnité compensatoire à hauteur de +10,6 millions d’euros, l’EBITDA généré par cette activité au cours du premier semestre progresse sensiblement de +66,9% à périmètre et change constants. La marge d’EBITDA s’améliore sensiblement, à 31,4% contre 21,2% au premier semestre 2017.

Dans l'activité Béton, le chiffre d'affaires consolidé et le chiffre d'affaires opérationnel progressent de +10,4% à périmètre et taux de change constants (-1,3% en base publiée). Après un premier trimestre particulièrement dynamique (+23,7% à périmètre et taux de change constants), la croissance de cette activité s'est poursuivie au deuxième trimestre, mais à un rythme moins soutenu, enregistrant une hausse de +0,8% à périmètre et taux de change constants. Sur le semestre, les volumes sont en croissance de près de +6%. Les prix affichent quant à eux une solide progression, plus sensible en Californie que dans la région du Sud-Est. L'EBITDA généré par cette activité enregistre une progression de +14,1% à périmètre et change constants (+2,0% en base publiée) sur l'ensemble de la période. Sur ces bases, la marge d'EBITDA sur le chiffre d'affaires opérationnel progresse de 10 points de base.

taux de change

constants CA consolidé 294 264 +11,4% +29,8% EBITDA 47 48 -2,8% +14,3% EBIT 26 24 +5,9% +26,4% Le chiffre d’affaires s’établit sur l’ensemble de la région à 294 millions d’euros au premier semestre 2018, en hausse de +29,8% à périmètre et taux de change constants et de +11,4% en base publiée. L’EBITDA progresse de +14,3% à périmètre et change constants mais recule de -2,8% en base publiée. En Turquie, le chiffre d’affaires s’établit à 95 millions d’euros, en croissance de +30,7% à périmètre et taux de change constants et de +3,9% en base publiée. Après un premier trimestre où le chiffres d’affaires s’affichait en très forte progression à périmètre et taux de change constants de +58,4% compte tenu de conditions climatiques sensiblement plus favorables qu’en 2017, l’activité poursuit sa croissance au deuxième trimestre, mais à un rythme moins sensible, avec une hausse de +16,0% à périmètre et change constants. L’EBITDA généré au premier semestre s’établit à 15 millions d’euros, en très forte progression de +135,5% à périmètre et taux de change constants et de +87,1% en base publiée. Dans l’activité Ciment , le chiffre d’affaires opérationnel semestriel progresse de +29,2% à périmètre et taux de change constants et de +2,7% en base publiée. Le chiffre d’affaires consolidé progresse quant à lui de +30,7% à périmètre et change constants et de +3,8% en base publiée. Après la très forte progression du chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre de +57,3% à périmètre et taux de change constants, compte tenu notamment de conditions climatiques sensiblement plus favorable qu’en 2017, la croissance de l’activité s’est poursuivie au deuxième trimestre, mais à un rythme moins soutenu, avec une progression du chiffre d’affaires opérationnel de +15,0% à périmètre et taux de change constants. Cette progression de l’activité sur l’ensemble du semestre s’explique par une hausse des volumes vendus. Il est à noter qu’après la très forte progression des volumes sur le premier trimestre, compte tenu d’une base de comparaison climatique beaucoup plus favorable, ceux-ci affichent une légère contraction sur le deuxième trimestre. Les prix de vente sont en nette amélioration sur l’ensemble du semestre. Compte tenu de ces éléments, l’EBITDA généré par cette activité s’affiche en hausse sensible de +65,2% à périmètre et taux de change constants (+31,3% en base publiée), avec un taux de marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel en hausse 380 points de base.

, le chiffre d’affaires opérationnel semestriel progresse de +29,2% à périmètre et taux de change constants et de +2,7% en base publiée. Le chiffre d’affaires consolidé progresse quant à lui de +30,7% à périmètre et change constants et de +3,8% en base publiée. Après la très forte progression du chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre de +57,3% à périmètre et taux de change constants, compte tenu notamment de conditions climatiques sensiblement plus favorable qu’en 2017, la croissance de l’activité s’est poursuivie au deuxième trimestre, mais à un rythme moins soutenu, avec une progression du chiffre d’affaires opérationnel de +15,0% à périmètre et taux de change constants. Cette progression de l’activité sur l’ensemble du semestre s’explique par une hausse des volumes vendus. Il est à noter qu’après la très forte progression des volumes sur le premier trimestre, compte tenu d’une base de comparaison climatique beaucoup plus favorable, ceux-ci affichent une légère contraction sur le deuxième trimestre. Les prix de vente sont en nette amélioration sur l’ensemble du semestre. Compte tenu de ces éléments, l’EBITDA généré par cette activité s’affiche en hausse sensible de +65,2% à périmètre et taux de change constants (+31,3% en base publiée), avec un taux de marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel en hausse 380 points de base. Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats progresse sur la période de +29,4% à périmètre et taux de change constants et de +2,8% en base publiée. Le chiffre d’affaires consolidé progresse quant à lui de +30,8% à périmètre et taux de change constants et de +3,9% en base publiée. Après une forte hausse du chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre (+42,2% à périmètre et taux de change constants) compte tenu de conditions climatiques plus favorables qu’au premier trimestre 2017, l’activité affiche une solide croissance de +20,9% à périmètre et taux de change constants au cours du deuxième trimestre. Sur l’ensemble du semestre, les volumes vendus sont en hausse dans le béton mais reculent dans les granulats. Quant aux prix de vente, ils progressent sensiblement sur l’ensemble de la période, tant dans le béton que dans les granulats. L’EBITDA est en très forte progression sur le semestre, et redevient positif à 2,8 millions d’euros contre une perte de -1,2 million d’euros au premier semestre 2017. En Inde, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 171 millions d’euros au cours du premier semestre 2018, en progression de +27,8% à périmètre et taux de change constants et de +14,4% en base publiée. Ainsi, après une augmentation de +30,7% à périmètre et change constants au premier trimestre, le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre confirme la forte dynamique du marché indien avec une croissance de +25,0% à périmètre et change constants. Avec près de 3,3 millions de tonnes vendues au cours du semestre, les volumes commercialisés sont en hausse de plus de +34%. Dans ce contexte de forte progression du marché au cours de ce semestre, les acteurs ont cherché à pleinement profiter de cette nouvelle dynamique entraînant une forte pression sur les prix de vente. Compte tenu de la baisse des prix moyens de vente, et du renchérissement des coûts de production lié à l’inflation des coûts de l’énergie, l’EBITDA généré au cours de ce semestre s’établit à 22,7 millions d’euros, soit une baisse de -21,9% à périmètre et taux de change constants. La marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires consolidé recule donc sensiblement sur la période pour s’établir à 13,3% contre 22,0% au premier semestre 2017. Le Kazakhstan affiche une progression de son chiffre d’affaires consolidé de +39,1% à périmètre et taux de change constants et de +21,4% en base publiée. Dans un contexte marqué par un marché domestique bien orienté, et des marchés à l’export particulièrement dynamiques, les volumes livrés progressent de près de +28% sur la période. Il est à noter qu’après une progression de +80,4% à périmètre et change constants du chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre, la hausse de l’activité s’est confirmée au deuxième trimestre, mais à un rythme moins soutenu, avec une progression du chiffre d’affaires consolidé de +30,4% à périmètre et change constants. Quant aux prix de vente, ceux-ci sont en très nette amélioration sur le premier semestre. Dans ce contexte, l’EBITDA généré sur la période affiche une très forte croissance de +45,4% à périmètre et taux de change constants et s’élève à 9,1 millions d’euros. La marge d’EBITDA s’améliore pour s’établir à 32,1% contre 30,7% au premier semestre 2017. 1.2.5 Compte de résultat Afrique et Moyen-Orient (en millions d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation (%) Publiée A périmètre et taux de

change constants CA consolidé 136 150 -9,5% -8,0% EBITDA 18 22 -18,0% -19,3% EBIT 2 6 -58,0% -69,1% Dans la région Afrique et Moyen-Orient, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 136 millions d’euros en baisse de -8,0% à périmètre et taux de change constants et de -9,5% en base publiée. Cette baisse du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la région résulte d’une progression de l’activité à taux de change constants en Afrique de l’Ouest qui n’a pas permis de compenser le très fort recul des ventes en Egypte compte tenu des contraintes opérationnelles imposées par les opérations militaires engagées dans sa zone de production pour rétablir la situation sécuritaire. Il est à noter qu’après une baisse du chiffre d’affaires au premier trimestre sur l’ensemble de la région de -14,5% à périmètre et change constants, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre est quasi stable à -0,5% à périmètre et change constants. Dans ce contexte, et compte tenu de la hausse des coûts de production enregistrée sur l’ensemble de la région, l’EBITDA est en repli de -19,3% à périmètre et change constants. En Égypte , le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 14,4 millions d’euros, en baisse de -53,0% à périmètre et taux de change constants et de -57,4% en base publiée compte tenu des conditions d’exploitation fortement perturbées suite au lancement de l’opération militaire dans la région du Sinaï au cours du mois de février afin de rétablir la situation sécuritaire. Cette opération s’est poursuivie sur le deuxième trimestre, mais avec un léger assouplissement du couvre-feu permettant au Groupe de reprendre très progressivement ses ventes. Ainsi, après une baisse du chiffre d’affaires consolidé de -61,6% au premier trimestre, la baisse enregistrée au deuxième trimestre s’est élevée à -39,8% à périmètre et change constants. Dans cet environnement, les volumes reculent sur l’ensemble du semestre de plus de -62%. Quant aux prix moyens de vente, compte tenu de l’impact de la situation sécuritaire sur l’offre dans un environnement de reprise de la demande, ils augmentent sensiblement sur l’ensemble du semestre. Dans ce contexte, le Groupe enregistre un EBITDA négatif de -3,9 millions d’euros sur le premier semestre, comparable à celui du premier semestre 2017.

Sur la zone Afrique de l'Ouest, le chiffre d'affaires consolidé progresse de +5,0% à périmètre et taux de change constants (+4,3% en base publiée). Après une progression de +1,4% au premier trimestre, la croissance s'est accélérée au cours du deuxième trimestre avec une hausse de +8,8% à périmètre et change constants. Les volumes Ciment sont en hausse de près de +6% sur l'ensemble de la zone. Quant aux prix de vente, ceux-ci sont en légère baisse sur la période. Il est néanmoins important de noter qu'au deuxième trimestre ils s'affichent en hausse. Au Sénégal, l'activité Granulats poursuit sa progression avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de +10,4%. Dans ce contexte, et tenant compte des hausses de coûts, notamment énergétiques, l'EBITDA total ressort à 22,2 millions d'euros, soit une baisse de -14,5% à périmètre et change constants.

de change constants Volume (kt) 11 364 10 787 +5,3% CA opérationnel 743 734 +1,3% +9,7% CA consolidé 628 612 +2,8% +11,6% EBITDA 153 153 +0,2% +8,5% EBIT 88 83 +6,1% +15,3% Sur le premier semestre 2018, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment est en hausse de +9,7% à périmètre et à taux de change constants et de +1,3% en base publiée.

L’évolution des prix de vente est contrastée en fonction des zones géographiques, avec une amélioration en Turquie, en Egypte, aux Etats-Unis, au Kazakhstan, en Italie et en Suisse. Ils sont globalement stables en France, mais reculent nettement en Inde, et légèrement au Sénégal. Au global, l’effet prix est positif sur l’ensemble du semestre. Les volumes livrés au cours de ce premier semestre progressent de +5,3% avec près de 11,4 millions de tonnes livrées. L’ensemble des pays participe à cette hausse des volumes vendus, à l’exception de l’Europe (hors France) et de l’Egypte. Cette progression a été particulièrement sensible en Inde, au Kazakhstan, en Turquie, en Afrique de l’Ouest et enfin aux Etats-Unis et en France. Dans ce contexte, l’EBITDA de cette activité progresse de +8,5% à périmètre et taux de change constants et de +0,2% en base publiée. La marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel est globalement stable pour s’établir à 20,6%, contre 20,8% au premier semestre 2017.

Hors impact positif du règlement de l’indemnité constaté aux Etats-Unis, l’EBITDA progresse de +0,7% à périmètre et change constants. 1.3.2. Activité Béton & Granulats (en millions d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation (%) Publiée A périmètre et taux

de change constants Volume Béton (km3) 4 572 4 465 +2,4% Volume Granulats (kt) 11 468 11 621 -1,3% CA opérationnel 490 490 -0,1% +5,4% CA consolidé 480 480 0,0% +5,5% EBITDA 34 24 +38,1% +45,0% EBIT 13 1 +1 165,1% +1 207,5% L’activité Béton et Granulats affiche un chiffre d’affaires opérationnel en progression de +5,4% à périmètre et taux de change constants. Il est stable en base publiée (-0,1%). Cette évolution traduit une progression à périmètre et change constants de cette activité sur l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe est présent, à l’exception de la Suisse, et notamment aux Etats-Unis, en Turquie et en France. Les volumes progressent de plus de +2% dans le béton mais reculent d’environ -1% dans les granulats. Quant aux prix de vente dans le béton, ceux-ci s’améliorent en France, aux Etats-Unis et en Turquie. Ils sont stables en Suisse. Dans les granulats, les prix de vente sont en hausse sur l’ensemble des pays. L’EBITDA de cette activité s’établit à 34 millions d’euros, en hausse de +45,0% à périmètre et change constants, et de +38,1% en base publiée par rapport au premier semestre 2017. Sur ces bases, la marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires opérationnel s’améliore de 190 points de base pour s’établir à 6,9% contre 5,0% en 2017. 1.3.3. Activité Autres Produits & Services (en millions d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation (%) Publiée A périmètre et taux

de change constants CA opérationnel 218 202 +8,4% +12,5% CA consolidé 172 156 +10,7% +14,2% EBITDA 10 11 -10,6% -7,1% EBIT 3 2 +73,1% +75,7% Le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de +12,5% à périmètre et taux de change constants et de +8,4% en base publiée. L’activité progresse sur l’ensemble des zones dans lesquelles le Groupe est présent dans cette activité. L’EBITDA de cette activité s’établit à 10 millions d’euros, en baisse de -7,1% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2017. 2. Eléments de Bilan et de Flux de trésorerie Au 30 juin 2018, le Groupe présente une structure financière solide avec des capitaux propres de 2 339 millions d’euros, contre 2 405 millions d’euros au 30 juin 2017. Cette baisse est due pour l’essentiel à l’impact négatif des variations de change. L’endettement net ressort à 895 millions d’euros contre 1 006 millions d’euros au 30 juin 2017. Sur ces bases, les ratios financiers du Groupe s’améliorent avec un « gearing » qui s’élève au 30 juin 2018 à 38,29% contre 41.83% au 30 juin 2017, et un ratio de « leverage » à 1,98 fois contre 2.29 au 30 juin 2017. Le Groupe rappelle que l’existence de « covenants » ne constitue pas un risque sur la situation financière et la liquidité du bilan du Groupe. Au 30 juin 2018, Vicat respecte l’ensemble des ratios visés par les « covenants » contenus dans les contrats de financement. La capacité d’autofinancement ressort à 148 millions d’euros, en hausse de +5,6% et de +13,9% à périmètre et taux de change constants. Les investissements industriels réalisés par le Groupe se sont élevés à 69 millions d’euros sur ce semestre, en baisse par rapport au 1er semestre 2017 (99 millions d’euros). Ils devraient se situer autour de 200 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2018. 3. Perspectives 2018 En 2018, le contexte macro-économique devrait être caractérisé par une croissance économique bien orientée, nuancée par des incertitudes politiques sur certains pays émergents et une tendance à l’appréciation de l’euro contre la plupart des devises. Par ailleurs, les prix de l’énergie devraient poursuivre leur remontée. Dans ce contexte, le Groupe se fixe ainsi pour principal objectif d’améliorer sa rentabilité opérationnelle en mettant en œuvre une politique commerciale volontariste mais équilibrée, en se focalisant sur la progression des volumes vendus, l’augmentation des prix de vente lorsque le contexte concurrentiel le permet, et enfin, en poursuivant sa politique d’optimisation des coûts de production. En ce qui concerne chacune des régions, le Groupe souhaite fournir les éléments d’appréciation suivants : En France , la consommation de ciment devrait poursuivre son redressement dans un contexte macro-économique et sectoriel en amélioration. Dans cet environnement, les volumes de ciment sur le marché domestique devraient s’afficher en progression avec des prix de vente en légère progression. Dans l’activité Béton et Granulats, les améliorations observées en 2017 devraient se poursuivre en 2018, notamment en terme de prix.

, la consommation de ciment devrait poursuivre son redressement dans un contexte macro-économique et sectoriel en amélioration. Dans cet environnement, les volumes de ciment sur le marché domestique devraient s’afficher en progression avec des prix de vente en légère progression. Dans l’activité Béton et Granulats, les améliorations observées en 2017 devraient se poursuivre en 2018, notamment en terme de prix. En Suisse , dans un environnement macro-économique attendu en très légère progression, et dans un contexte sectoriel toujours compétitif, le Groupe s’attend à un léger retrait des volumes sur l’ensemble de l’exercice et une légère amélioration des prix de vente dans l’activité Ciment. La pression devrait rester visible, mais de façon moins sensible qu’en 2017, dans l’activité Béton et Granulats.

, dans un environnement macro-économique attendu en très légère progression, et dans un contexte sectoriel toujours compétitif, le Groupe s’attend à un léger retrait des volumes sur l’ensemble de l’exercice et une légère amélioration des prix de vente dans l’activité Ciment. La pression devrait rester visible, mais de façon moins sensible qu’en 2017, dans l’activité Béton et Granulats. En Italie , le Groupe poursuivra sa stratégie commerciale sélective dans des conditions de marché qui devraient très progressivement s’améliorer. Dans ce contexte, les prix de vente et les volumes devraient s’afficher en légère progression.

, le Groupe poursuivra sa stratégie commerciale sélective dans des conditions de marché qui devraient très progressivement s’améliorer. Dans ce contexte, les prix de vente et les volumes devraient s’afficher en légère progression. Aux Etats-Unis , l’amélioration des conditions de marchés devrait se poursuivre en 2018, dans un contexte macro-économique et sectoriel favorable. Ainsi, la progression des volumes devrait s’accompagner de nouvelles hausses de prix dans les activités Ciment et Béton, tant en Californie que dans le Sud-Est.

, l’amélioration des conditions de marchés devrait se poursuivre en 2018, dans un contexte macro-économique et sectoriel favorable. Ainsi, la progression des volumes devrait s’accompagner de nouvelles hausses de prix dans les activités Ciment et Béton, tant en Californie que dans le Sud-Est. En Turquie , le dynamisme du secteur de la construction, notamment dans les infrastructures, devrait se confirmer et soutenir la progression des volumes ciment en 2018, dans un contexte de prix favorable.

, le dynamisme du secteur de la construction, notamment dans les infrastructures, devrait se confirmer et soutenir la progression des volumes ciment en 2018, dans un contexte de prix favorable. En Inde , les effets des réformes entreprises par le gouvernement devraient se matérialiser progressivement et bénéficier à l’ensemble de l’économie. Soutenu par un contexte sectoriel qui devrait bénéficier du lancement de vastes projets d’infrastructures et d’habitations, le Groupe table sur une croissance des volumes de ciment. Dans un contexte concurrentiel toujours tendu, les prix de vente devraient rester très volatils.

, les effets des réformes entreprises par le gouvernement devraient se matérialiser progressivement et bénéficier à l’ensemble de l’économie. Soutenu par un contexte sectoriel qui devrait bénéficier du lancement de vastes projets d’infrastructures et d’habitations, le Groupe table sur une croissance des volumes de ciment. Dans un contexte concurrentiel toujours tendu, les prix de vente devraient rester très volatils. Au Kazakhstan , la bonne dynamique du secteur devrait se poursuivre, soutenue par les investissements publics et l’ouverture de nouveaux marchés à l’export.

, la bonne dynamique du secteur devrait se poursuivre, soutenue par les investissements publics et l’ouverture de nouveaux marchés à l’export. En Egypte , le Groupe s’attend à une amélioration progressive de l’activité au cours du second semestre dans un environnement macro-économique qui s’améliore, mais dans un contexte sécuritaire toujours très volatil.

, le Groupe s’attend à une amélioration progressive de l’activité au cours du second semestre dans un environnement macro-économique qui s’améliore, mais dans un contexte sécuritaire toujours très volatil. En Afrique de l’Ouest, le marché de la construction est attendu en progression dans un environnement toujours compétitif. Dans ce contexte, le Groupe s’attend à une amélioration progressive des volumes de ciment sur l’ensemble du marché, et des prix de vente mieux orientés. 4. Conférence téléphonique Dans le cadre de la publication de ses résultats au 30 juin 2018, le groupe Vicat organise une conférence téléphonique qui se tiendra en anglais le mardi 7 aout 2018 à 15h00, heure de Paris (14h00 heure de Londres et 09h00 heure de New York). Pour participer en direct, composez l’un des numéros suivants : France : +33(0)1 76 77 22 57 Royaume-Uni : +44(0)330 336 9411 Etats-Unis : +1 323 994-2131 La conférence téléphonique sera disponible en différé jusqu’au 12 aout 2018 en composant : France : +33 (0)1 70 48 00 94 Royaume-Uni : +44 (0) 207 660 0134 Etats-Unis : +1 719 457 0820 Code d’accès : 6988557# Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 le 6 novembre 2018 après clôture de la bourse. À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat emploie plus de 8 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,563 milliards d'euros en 2017, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Plus de 68% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. 5. ANNEXES 5.1 Comptes consolidés retraités : Définition des indicateurs alternatifs de performance « IAP » : Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). Valeur Ajoutée : elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires

: elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires Excédent Brut d’Exploitation : il est égal à la valeur ajoutée, diminuée des charges de personnel, des impôts et taxes (hors impôts sur les résultats et impôts différés) et augmentée des subventions d’exploitation

: il est égal à la valeur ajoutée, diminuée des charges de personnel, des impôts et taxes (hors impôts sur les résultats et impôts différés) et augmentée des subventions d’exploitation EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant l’Excédent Brut d’Exploitation et les autres produits et charges ordinaires

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant l’Excédent Brut d’Exploitation et les autres produits et charges ordinaires EBIT : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires

(Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires Capacité d’autofinancement : elle est égale au résultat net avant prise en compte des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie (soit principalement les dotations nettes aux amortissements et provisions, les impôts différés, les résultats de cession et les variations de juste valeur)

: elle est égale au résultat net avant prise en compte des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie (soit principalement les dotations nettes aux amortissements et provisions, les impôts différés, les résultats de cession et les variations de juste valeur) L’ endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Gearing est un ratio relatif à la structure financière correspondant à l’endettement net / capitaux propres consolidés.

est un ratio relatif à la structure financière correspondant à l’endettement net / capitaux propres consolidés. Le Leverage est un ratio relatif à la rentabilité correspondant à l’endettement net / EBITDA consolidé. 5.2 Ventilation du chiffre d’affaires opérationnel au 30 juin 2018 par pays et par activités : (en millions d’euros) Ciment Béton &

Granulats Autres

Produits &

Services CA

opérationnel Eliminations

inter-secteurs CA

consolidé France 190 232 143 565 -92 473 Europe (hors France) 72 74 61 206 -22 184 Etats-Unis 105 118 0 224 -30 194 Asie 264 43 14 321 -26 294 Afrique, Moyen Orient 113 23 0 136 -0 136 CA opérationnel 743 490 218 1 452 -170 1 281 Eliminations inter -secteurs -115 -9 -46 -170 170 CA consolidé 628 480 172 1 281 0 1 281 5.3 Comptes consolidés au 30 juin 2018 arrêtés par le Conseil d’Administration du 3 août 2018 Les comptes consolidés du premier semestre 2018 et leurs annexes sont disponibles dans leur intégralité sur le site internet de la société www.vicat.fr ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE ACTIF 30 juin 2018 31 décembre 2017 (en milliers d'euros) Notes ACTIFS NON COURANTS Goodwill 3 1 005 213 1 006 987 Autres immobilisations incorporelles 4 112 950 117 959 Immobilisations corporelles 5 1 800 464 1 837 759 Immeubles de placement 15 735 16 240 Participations dans des entreprises associées 42 358 40 696 Actifs d'impôts différés 115 988 111 860 Créances et autres actifs financiers non courants 108 424 77 557 Total des actifs non courants 3 201 132 3 209 058 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 341 166 351 303 Clients et autres débiteurs 493 708 408 092 Actifs d'impôts exigibles 49 555 45 001 Autres créances 194 679 174 251 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 278 227 265 364 Total des actifs courants 1 357 335 1 244 011 TOTAL DE L'ACTIF 4 558 467 4 453 069 PASSIF 30 juin 2018 31 décembre 2017 (en milliers d'euros) Notes CAPITAUX PROPRES Capital 7 179 600 179 600 Primes 11 207 11 207 Réserves consolidées 1 932 376 1 985 313 Capitaux propres part du Groupe 2 123 183 2 176 120 Intérêts minoritaires 215 465 233 442 Total capitaux propres 2 338 648 2 409 562 PASSIFS NON COURANTS Provisions retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 8 114 271 115 084 Autres provisions 8 107 685 108 703 Dettes financières et options de vente 9 1 043 149 928 403 Impôts différés passifs 166 688 160 668 Autres passifs non courants 1 292 1 398 Total des passifs non courants 1 433 085 1 314 256 PASSIFS COURANTS Provisions 8 8 175 8 738 Dettes financières et options de vente à moins d'un an 9 149 980 138 499 Fournisseurs et autres créditeurs 337 872 328 450 Passifs d'impôts exigibles 37 800 41 188 Autres dettes 252 907 212 376 Total des passifs courants 786 734 729 251 Total des passifs 2 219 819 2 043 507 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 558 467 4 453 069 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30 juin 2018 30 juin 2017 (en milliers d'euros) Notes Chiffre d'affaires 11 1 281 261 1 247 682 Achats consommés (861 636) (820 016) Valeur ajoutée 1.22 419 625 427 666 Charges de personnel (213 458) (216 450) Impôts, taxes et versements assimilés (34 508) (34 761) Excédent brut d'exploitation 1.22 & 14 171 659 176 455 Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations 12 (92 866) (104 287) Autres produits et charges 13 19 650 8 492 Résultat d’exploitation 14 98 443 80 660 Coût de l’endettement financier net 15 (11 013) (12 827) Autres produits financiers 15 7 091 8 726 Autres charges financières 15 (7 814) (8 834) Résultat financier 15 (11 736) (12 935) Quote-part dans les résultats des sociétés associées 2 070 3 095 Résultat avant impôt 88 777 70 820 Impôts sur les résultats 16 (26 982) (25 822) Résultat net consolidé 61 795 44 998 Part attribuable aux intérêts minoritaires 2 912 5 007 Part attribuable au Groupe 58 883 39 991 EBITDA 1.22 & 14 196 778 188 336 EBIT 1.22 & 14 103 784 85 568 Capacité d’autofinancement 1.22 147 888 140 103 Résultat par action (en euros) Résultat net part du groupe de base et dilué par action 7 1,31 0,89 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE (en milliers d'euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Résultat net consolidé 61 795 44 998 Autres éléments du résultat global Eléments non recyclables au compte de résultat : Réévaluation du passif net au titre des prestations définies 4 536 13 664 Impôt sur les éléments non recyclables (1 165) (3 601) Eléments recyclables au compte de résultat : Ecarts de conversion (45 908) (90 850) Couverture des flux de trésorerie (3 594) 8 266 Impôt sur les éléments recyclables 928 (2 397) Autres éléments du résultat global (après impôt) (45 203) (74 918) Résultat global 16 592 (29 920) Part attribuable aux intérêts minoritaires (7 038) (5 506) Part attribuable au Groupe 23 630 (24 414) ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (en milliers d'euros) Notes 30 juin 2018 30 juin 2017 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat net consolidé 61 795 44 998 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (2 070) (3 095) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 1 346 1 189 Charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : - amortissements et provisions 88 186 108 950 - impôts différés 1 814 (9 711) - plus ou moins values de cession (3 454) (1 383) - gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 157 (1 655) - autres 114 811 Capacité d'autofinancement 1.22 147 888 140 104 Variation du besoin en fonds de roulement (61 082) (106 966) Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles (1) 18 86 806 33 138 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Décaissements liés à des acquisitions d'immobilisations: - immobilisations corporelles et incorporelles (78 402) (93 613) - immobilisations financières (21 608) (6 731) Encaissements liés à des cessions d'immobilisations: - immobilisations corporelles et incorporelles 4 529 6 841 - immobilisations financières 4 983 2 013 Incidence des variations de périmètre (12 984) (13 106) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement 19 (103 482) (104 596) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés (76 872) (73 684) Augmentation / Réduction de capital - Emissions d’emprunts 126 976 270 595 Remboursement d’emprunts (24 063) (199 039) Acquisitions d'actions propres (16 153) (11 783) Cession – attribution d'actions propres 17 658 52 892 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 27 546 38 981 Incidence des variations de cours des devises (8 676) (6 053) Variation de la trésorerie 2 194 (38 530) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 20 220 058 208 909 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 20 222 252 170 379 (1) Dont flux de trésorerie provenant des impôts sur le résultat : (29 344) milliers d’euros en 2018 et (24 720) milliers d’euros en 2017. Dont flux de trésorerie provenant des intérêts décaissés et encaissés : (11 497) milliers d’euros en 2018 et (10 569) milliers d’euros en 2017. ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (en milliers d'euros) Capital Primes Auto -

contrôle Réserves

consolidées Réserves

de

conversion Capitaux

propres

part du

Groupe Intérêts

minori-

taires Total

capitaux

propres Au 1er janvier 2017 179 600 11 207 (63 609) 2 275 851 (189 929) 2 213 120 257 054 2 470 174 Résultat semestriel 39 991 39 991 5 007 44 998 Autres éléments du résultat global (1) 14 659 (79 064) (64 405) (10 513) (74 918) Résultat global 54 650 (79 064) (24 414) (5 506) (29 920) Dividendes distribués (66 341) (66 341) (7 707) (74 048) Variation nette des actions propres 2 836 (466) 2 370 2 370 Variations de périmètre et acquisitions complémentaires Augmentation de capital Autres variations (2) 36 828 36 828 (497) 36 331 Au 30 juin 2017 179 600 11 207 (60 773) 2 300 522 (268 993) 2 161 563 243 344 2 404 907 Au 1er janvier 2018 179 600 11 207 (60 714) 2 406 371 (360 344) 2 176 120 233 442 2 409 562 Résultat semestriel 58 883 58 883 2 912 61 795 Autres éléments du résultat global (1) (75) (35 179) (35 254) (9 950) (45 204) Résultat global 58 808 (35 179) 23 629 (7 038) 16 591 Dividendes distribués (66 375) (66 375) (6 696) (73 071) Variation nette des actions propres 1 979 (352) 1 627 1 627 Variations de périmètre et acquisitions complémentaires (10 884) (10 884) (4 806) (15 690) Augmentation de capital Autres variations (934) (934) 563 (371) Au 30 juin 2018 179 600 11 207 (58 735) 2 386 634 (395 523) 2 123 183 215 465 2 338 648 1) Stock par nature des autres éléments du résultat global : Les autres éléments du résultat global comprennent pour l’essentiel les écarts de conversion cumulés à fin juin 2018 depuis fin 2003. Pour mémoire, en application de l’option offerte par IFRS1, les écarts de conversion accumulés avant la date de transition aux IFRS ont été reclassés en report à nouveau à cette date. (2) incluant principalement la restitution d'impôts de 38,9 millions d'euros encaissée suite à des réclamations sur le traitement fiscal de plus-values de cession de titres Soparfi réalisées par des filiales du groupe en 2014. Les réserves de conversion groupe se ventilent comme suit par devises (en milliers d'euros) au 30 juin 2018 et 2017 : 30 juin 2018 30 juin 2017 Dollar : 29 502 36 265 Franc suisse : 162 412 198 315 Livre turque : (239 560) (193 367) Livre égyptienne : (125 533) (131 420) Tengué kazakh : (75 149) (83 506) Ouguiya mauritanien : (5 637) (6 698) Roupie indienne : (141 558) (88 582) (395 523) (268 993) Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180806005433/fr/

