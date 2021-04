Vicat : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 9 avril 2021

Regulatory News:

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) (Paris:VCT) annonce aujourd’hui que l’Assemblée Générale Annuelle Mixte du Groupe s’est tenue ce jour.

Les résolutions présentées à l’Assemblée Générale ont été toutes adoptées, notamment celle concernant le maintien du dividende à 1,50 euro par action, conformément aux recommandations du Conseil d’Administration.

Afin de respecter les mesures prises par le gouvernement pour limiter le risque de contamination au COVID-19, cette Assemblée s’est tenue à huis clos, et a fait l’objet d’une retransmission en direct. Cette retransmission est disponible sur le site internet de la Société (www.vicat.fr).

Le compte rendu détaillé de l’Assemblée Générale 2020, présentant le résultat des votes sera mis en ligne sur www.vicat.fr.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 le 5 mai 2021 après clôture de la bourse.

À propos de la Fondation Louis Vicat

Créée en 2017 à l’occasion du bicentenaire de l’invention du ciment artificiel, la Fondation s'est donnée pour objectifs : la promotion de la culture scientifique et technique, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, l’éducation et la solidarité. A ce titre, la Fondation a mené en 2020 une série d’actions inclusives au profit des personnes en situation de handicap et éloignées de l’emploi. L’année 2021 sera l’année des Femmes.

