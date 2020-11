Victime de la crise sanitaire, Norwegian place deux filiales en faillite

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle a placé deux importantes filiales sous la protection de la loi irlandaise sur les faillites, devenant ainsi la plus importante victime de la pandémie de Covid-19 parmi les compagnies aériennes européennes.

La compagnie norvégienne a annoncé mercredi avoir placé ses deux filiales, dont la société qui possède et finance la quasi-totalité de sa flotte d'avions, en "examinership" en Irlande, une procédure d'insolvabilité qui permet à une société de restructurer ses dettes et ses actifs au cours des cinq mois suivant le dépôt du dossier.

"Recourir à la protection de la loi irlandaise pour se réorganiser est une décision que nous avons prise pour assurer l'avenir de Norwegian au profit de nos employés, de nos clients et de nos investisseurs", a indiqué le directeur général de Norwegian, Jacob Schram, dans un communiqué. "Notre objectif est de trouver avec les parties prenantes des solutions qui nous permettront d'émerger comme une compagnie aérienne financièrement plus solide et plus sûre", a-t-il ajouté.

Norwegian a expliqué que cette procédure lui donnait cinq mois pour réduire sa dette, se délester d'avions et annuler des commandes, ainsi que pour obtenir des capitaux frais. Cette décision intervient alors que le gouvernement norvégien a annoncé la semaine dernière qu'il ne fournirait pas de fonds supplémentaires pour assurer l'avenir de la compagnie aérienne.

