Victoire de Hanna Öberg, Julia Simon cinquième

Hanna Öberg a remporté l'individuelle de Kontiolahti pour la première course de la saison ! La Suédoise était parfaite jusqu'au dernier tir et malgré une faute lors du dernier debout, elle a fait la différence sur les skis pour devancer Ingrid Tandrevold, pourtant avec un 20/20, de 37 secondes et Lisa Vitozzi, également à 19/20, de 40 secondes. Meilleure Française, Julia Simon a terminé cinquième à 1'12 avec une faute au tir, sur sa dernière balle. A noter la belle douzième place de Lou Jeanmonnot qui a signé son meilleur résultat en Coupe du monde (+2'22 à 19/20 au tir). La championne du monde de la spécialité Marketa Davidova a fini septième. Prochaine course demain avec le relais.

par Lilian Moy (iDalgo)