Victoria's Secret supprime 160 postes de direction dans le cadre d'une réorganisation

L'entreprise a également nommé des cadres à trois rôles de direction clés relevant du président-directeur général Martin Waters.

Amy Hauk, qui dirigeait la marque PINK de l'entreprise depuis 2018, assumera le rôle supplémentaire de directrice générale de la division Victoria's Secret, a déclaré l'entreprise.

L'activité Beauté de la marque de lingerie sera intégrée à l'organisation de Hauk, a indiqué l'entreprise dans un communiqué envoyé par courriel.

Greg Unis a été nommé directeur de la croissance après avoir dirigé les activités de Victoria's Secret et de PINK Beauty depuis 2016.

La société a également nommé Christine Rupp au poste de chief customer officer. Elle vient d'Albertsons Cos Inc et a précédemment travaillé chez Microsoft Corp et Amazon.com Inc, où elle a dirigé Fulfillment by Amazon et lancé Amazon Prime Day, a déclaré Victoria's Secret.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à enregistrer une charge d'environ 30 millions de dollars au deuxième trimestre dans le cadre de l'initiative, et a estimé à 40 millions de dollars les réductions de coûts sur une base annualisée à partir du troisième trimestre.

Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de Victoria Secret ont dégringolé de 34 % depuis le début des transactions en juillet 2021.

Dans le cadre de la réorganisation, L Brands a changé son nom en Bath & Body Works.