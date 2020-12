Vidéoconférence des ministres membres de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne

QUÉBEC, 04 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les ministres responsables de la francophonie canadienne se sont réunis aujourd’hui par vidéoconférence pour discuter des grands enjeux de la francophonie canadienne.



La pandémie de la COVID-19 affecte la population francophone et les ministres ont réitéré leur engagement à poursuivre leur collaboration pour promouvoir la francophonie canadienne et améliorer les services et communications en français, particulièrement en situation d’urgence.

Les ministres ont également discuté de la pénurie de main-d’œuvre bilingue dans plusieurs communautés francophones en situation minoritaire, ainsi que de la nécessité de positionner la francophonie canadienne comme un acteur dynamique de la reprise post-COVID.

« Je tiens à remercier tous les ministres d’avoir pris le temps de discuter d’enjeux cruciaux en francophonie canadienne », a déclaré la ministre Sonia LeBel, responsable de la Francophonie canadienne pour le gouvernement du Québec et coprésidente de la CMFC. « Cette période de pandémie due à la COVID-19 confronte chacun de nos gouvernements à de nombreux défis. Je suis cependant très heureuse que tous les ministres présents se soient engagés à travailler ensemble afin de protéger les intérêts, la santé et la sécurité des francophones de partout au Canada. Ce sera un plaisir de les recevoir tous à Québec en juin 2021, si la situation de santé publique le permet, afin de poursuivre ce dialogue porteur. »

« Nos deux langues officielles sont indissociables de notre identité, de notre histoire et de l’avenir du Canada », a affirmé l’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et coprésidente de la CMFC. « Notre gouvernement veut plus que jamais contribuer à la protection et à la promotion de la francophonie canadienne. Nous nous réjouissons d’ailleurs de ce nouvel élan de collaboration entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. En contexte de pandémie, il est d’autant plus important de protéger les services aux francophones et de veiller à la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

Malgré l’annulation de leur rencontre annuelle prévue en juin dernier, les ministres ont jugé essentiel de faire le point sur l’évolution de la collaboration intergouvernementale permettant de répondre aux attentes et aux besoins croissants des communautés francophones et acadiennes de partout au pays.

La Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, créée en 1994, est le seul forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. La Conférence travaille pour une francophonie ouverte, dynamique et diversifiée qui contribue et participe pleinement à l’essor de la société canadienne. Consultez le site Internet de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne à www.cmfc-mccf.ca

