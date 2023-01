Vietnam-L'Assemblée nationale approuve la démission du président

HANOÏ, 18 janvier (Reuters) - Les députés vietnamiens ont approuvé mercredi la démission du président Nguyn Xuân Phúc, ont rapporté les médias d'État, sur fond d'intensification de la campagne anti-corruption.

Le vice-président Võ Th Ánh Xuân assurera la présidence par intérim, ont indiqué les médias d'État. Selon certaines sources, un nouveau président devrait être nommé lors de la prochaine réunion de l'Assemblée nationale en mai.

Le Comité central du Parti communiste a annoncé mardi que Nguyn Xuân Phúc, 68 ans, avait présenté sa démission après des accusations de "violations et de méfaits" commis par des fonctionnaires sous son contrôle lorsqu'il était Premier ministre.

Le vote de mercredi de l'Assemblée nationale, qui est un vote d'approbation, est en grande partie une étape procédurale, alors que le Comité central du Parti communiste a déjà approuvé mardi la démission de Nguyn Xuân Phúc.

Reuters n'a pas pu le joindre pour un commentaire.

Des diplomates et fonctionnaires étrangers basés au Vietnam ont dit craindre que ces nouveaux développements puissent nuire à la stabilité politique du Vietnam et à l'attractivité du pays pour les investissements étrangers.

Nguyn Xuân Phúc occupait depuis 2021 le poste de président, une fonction largement honorifique au Vietnam qui est officiellement dirigé par quatre "piliers" - le secrétaire général du parti, le président, le premier ministre et le président de la Chambre.

Nguyn Xuân Phúc a également été évincé du puissant Politburo et du poste de président du Conseil national de défense et de sécurité. (Reportages Khanh Vu et Francesco Guarascio ; avec la contribution de David Brunnstrom à Washington ; version française Jean Rosset ; édité par Blandine Hénault)