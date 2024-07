19 juillet (Reuters) - Le secrétaire général du parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, au pouvoir depuis 2011, est décédé à l'âge de 80 ans, ont rapporté les médias d'État vendredi.

Nguyen Phu Trong est décédé "de vieillesse et des suites d'une maladie grave", rapportent les médias, citant l'équipe médicale du dirigeant.

Secrétaire général du parti depuis 2011 mais également du Politburo et de la Commission militaire centrale, Nguyen Phu Trong était la figure politique la plus importante de la république socialiste mais ces derniers mois, il est apparu fragilisé en public et a manqué plusieurs réunions majeures.

Le président du Vietnam To Lam a pris en charge les fonctions de Nguyen Phu Trong jeudi, lorsque le parti a annoncé que le dirigeant allait prendre du temps pour se concentrer sur sa santé.

Le parti devra désormais décider si To Lam restera secrétaire général par intérim jusqu'à l'expiration du mandat actuel en 2026, où s'il élira un candidat plus tôt.

Idéologue marxiste-léniniste du parti, Nguyen Phu Trong avait lancé en 2017 une politique de répression de la corruption, beaucoup comparée à celle menée en Chine, surnommée "fournaise ardente". Des centaines de fonctionnaires ont fait l'objet d'une enquête pour corruption et beaucoup ont été contraints de démissionner, y compris des ministres, un président du parlement et deux présidents d'État.

To Lam, ancien ministre de la Police, a été un personnage clé et un bénéficiaire de cette campagne. Il a été élu président en mai après la démission de son prédécesseur, accusé d'actes répréhensibles non divulgués. (Reportage Phuong Nguyen et Francesco Guarascio, version française Leo Marchandon, édité par Kate Entringer)