Vietnam-Vo Van Thuong nommé président par le Parlement

HANOI, 2 mars (Reuters) - Les députés vietnamiens ont élu jeudi Vo Van Thuong président du Vietnam, alors que le pays se trouve au beau milieu d'une vaste campagne anti-corruption.

Vo Van Thuong, qui avait été nommé mercredi par le parti communiste au pouvoir, a recueilli 98,38% des votes, selon les chiffres publiés sur le site internet du Parlement.

L'ancien président vietnamien, Nguyn Xuân Phúc, avait démissionné le mois dernier après des accusations de "violations et de méfaits" commis par des fonctionnaires sous son contrôle lorsqu'il était Premier ministre.

Vo Van Thuong , qui est âgé de 52 ans, s'est engagé à continuer de combattre "obstinément" la corruption lors de son premier discours en tant que président devant le Parlement.

"Je serais totalement loyal envers la patrie, le peuple et la constitution, et je m'efforcerai de remplir les tâches qui me seront confiées par le parti, l'Etat et le peuple", a-t-il dit lors de son discours, retransmis sur la chaîne de télévision officielle vietnamienne.

Vo Van Thuong est le plus jeune membre du Politburo du parti communiste vietnamien. Il est toutefois considéré comme un homme politique chevronné, ayant débuté sa carrière politique alors qu'il était encore étudiant. (Reportage Francesco Guarascio, Khanh Vu et Phuong Nguyen; version française Camille Raynaud)