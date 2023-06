Hanoï (awp/afp) - La croissance économique du Vietnam a connu un léger mieux au deuxième trimestre 2023. Cependant la faible demande à l'international continue de peser fortement sur les exportations, selon les autorités.

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) du pays communiste a progressé de 4,14% contre 3,32% lors des trois premiers mois de l'année, et loin des 7,72% réalisés l'an dernier sur la même période. "La croissance économique n'a pas été élevée... dans un contexte de difficultés et de défis à l'intérieur et à l'extérieur du pays", a déclaré jeudi le bureau général des statistiques dans un communiqué.

"La tendance est à la hausse sur le marché de l'emploi, mais ce marché continue à faire face à des difficultés et à des défis, principalement en raison du manque de commandes de la part des entreprises", précise le communiqué. Au premier semestre, le pays d'Asie du Sud-Est, important centre de fabrication de vêtements, de chaussures et d'électronique, a enregistré 164 milliards de dollars (73 milliards d'euros) d'exportations, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente.

La croissance du PIB a atteint 3,72% sur la période. Les autorités ont fixé un objectif de 6,5 % pour 2023, mais le bureau des statistiques a admis qu'atteindre cet objectif "sera un énorme défi qui nécessitera une grande détermination et des efforts... de la part de l'ensemble du système politique, des entreprises et de la population à travers le pays".

Selon la Banque mondiale, la croissance du Vietnam devrait atteindre 6,3 % en 2023, loin des 8 % réalisés en 2022.

afp/vj