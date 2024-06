Hanoï (awp/afp) - La sécheresse, les vagues de chaleur et les cochenilles ont retardé la croissance des caféiers du Vietnam, réduisant la production des grains utilisés pour le café instantané, a indiqué mercredi Nguyen Nam Hai, président de l'Association vietnamienne du café et du cacao (Vicofa).

La récolte de grains de café 2024-25, qui doit commencer en octobre, sera probablement inférieure de 15 à 20% à la normale, a indiqué M. Hai à l'AFP.

"La chaleur et la sécheresse ont sérieusement affecté la croissance des caféiers", a-t-il déploré.

Dans la province de Gia Lai, dans les hauts plateaux du centre du pays, des températures élevées alliées à de faibles précipitations ont en outre favorisé le développement de cochenilles.

"La chaleur brûlante et la cochenille endommagent les branches de caféier, rendant plus petites les cerises de café et affectant gravement leur qualité", a expliqué M. Hai.

Le Vietnam est le premier producteur mondial de robusta, un grain utilisé par Nescafé et d'autres marques de café instantané. Le pays produit en moyenne environ 1,8 million de tonnes de café par an, en grande partie exportées.

La plateforme de courtage StoneX estime que la production n'atteindra que 1,4 million de tonnes cette année, la plus faible depuis quatre ans.

Le centre et le sud du Vietnam ont connu des semaines de températures record, sans pluie en mars et avril. Il y a bien eu quelques précipitations ces dernières semaines, mais elles ont été "insuffisantes" selon M. Hai.

Le réchauffement climatique menace directement l'industrie du café, qui pèse plusieurs milliards de dollars, les scientifiques prévoyant une baisse des rendements et une diminution des zones favorables à la culture.

Entre demande en hausse et impact de la crise climatique, le monde pourrait être confronté à une pénurie de robusta pouvant atteindre 35 millions de sacs d'ici 2040, selon l'organisation sectorielle World Coffee Research. Les chercheurs estiment que les terres propices à la culture de l'arabica seront réduites de moitié d'ici 2050.

Les prix mondiaux du café ont grimpé rapidement cette année, une bonne nouvelle pour les agriculteurs vietnamiens à court terme. "Cependant, le gain n'est pas considérable au final car la sécheresse a fait baisser les rendements", a noté M. Hai.

afp/rp