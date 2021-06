Vif rebond de la Bourse de Tokyo, les craintes sur la Fed s'étant dissipées

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a très nettement rebondi mardi, profitant d'un reflux des craintes sur un resserrement potentiellement plus rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui avaient plombé le marché nippon la veille.

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 3,12% à 28.884,13 points (+873,20 points), effaçant quasiment sa chute de la veille (-3,3%), où il avait connu sa pire séance depuis quatre mois.

Il s'agit de la plus forte hausse du Nikkei sur une séance depuis un an. L'indice élargi Topix a été encore plus dynamique (+3,16% à 1.959,53 points).

Les Bourses européennes et Wall Street avaient aussi fini sur une note positive lundi, repartant de l'avant après un trou d'air provoqué par le ton moins accommodant de la Réserve fédérale américaine (Fed) en fin de semaine dernière.

La Fed va toutefois continuer à faire tout son possible pour soutenir l'économie américaine et "aussi longtemps" que nécessaire, selon un discours que devait prononcer son président Jerome Powell ultérieurement mardi devant le Congrès américain, mais publié à l'avance.

Quant à l'inflation américaine, dont l'accélération actuelle est liée à des facteurs transitoires selon la Fed, elle devrait se stabiliser près de son objectif de 2% à partir de 2022, a répété M. Powell dans ce discours.

Ces mots ont apaisé les marchés financiers, Tokyo y compris. "Les risques d'un resserrement hâtif des politiques monétaires (...) s'estompent", a réagi Hideyuki Ishiguro, stratégiste chez Daiwa Securities cité par l'agence Bloomberg.

Les investisseurs à Tokyo avaient "surréagi" lundi, "donc ils ont amplement racheté des titres aujourd'hui", a commenté auprès de l'AFP Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities.

afp/al