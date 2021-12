Villareal vainqueur, Barcelone accroché

Villarreal s'est fait peur mais Villarreal s'impose contre Alaves sur le score de 5-2. Les locaux avaient d'abord fait le break grâce à Gérard Moreno (18') et Boulaye Dia (27') mais les visiteurs sont revenus au tableau d'affichage par l'intermédiaire de Pere Pons (44') juste avant la pause et de Joselu (65'). Mais lors du dernier quart d'heure Boulaye Dia (76'), Pino (79') et Moreno (89') ont définitivement scellé le sort du match. Au classement, Villareal est 9e. Dans le cadre du match en retard de la 4e journée, le FC Séville et le FC Barcelone se quittent sur le score de 1-1. Papu Gomez a ouvert le score pour les Sevillans (32') avant que Araujo n'égalise avant la pause ! Au classement, le FC Séville est 2e tandis que les Catalans sont 7es.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)