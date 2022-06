Ville de Berne: Moody's confirme 'Aa1' et perspective 'stable'

Zurich (awp) - Moody's a confirmé le rating long terme 'Aa1" de la Ville de Berne, ainsi que le rating court terme 'Prime-1'. La perspective est maintenue à 'stable'.

La solide performance financière de la capitale et la stabilité des excédents à prévoir sur le long terme expliquent cette confirmation, selon un communiqué publié vendredi soir par l'agence de notation. L'endettement de la ville est modéré et l'endettement net a atteint 111% des recettes d'exploitation l'an dernier et n'augmentera que peu ces prochaines trois années, restant sous la barre des 130%. L'augmentation sera due à l'augmentation des dépenses d'infrastructures.

Malgré un niveau relativement bas des liquidités, l'agence estime que le profil des liquidités de Berne est solide. Au besoin, la ville pourrait facilement avoir accès à un financement externe.

jb/rp