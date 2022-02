Villeroy (BCE)-La crise ukrainienne plaide pour la flexibilité

PARIS, 23 février (Reuters) - La crise ukrainienne implique que la Banque centrale européenne (BCE) n'écarte aucune option et reste flexible sur la transmission de sa politique monétaire, a déclaré mercredi François Villeroy de Galhau, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE.

"Nous évaluons naturellement avec attention l'évolution de la situation géopolitique et ses éventuelles implications économiques et financières", a dit le gouverneur de la Banque de France lors d'une conférence organisée par Eurofi.

Il a expliqué que l'exposition directe des institutions financières françaises à la Russie restait "limitée" mais a précisé que le Mécanisme de supervision unique (MSU), chargé de la supervision du secteur dans la zone euro, avait appelé toutes les banques européennes à "une vigilance accrue" face aux risques cyber.

"Nous évaluerons lors de notre Conseil des gouverneurs de mars les conséquences plus indirectes sur l'inflation et la croissance, et nous serons guidés par les faits: plus que jamais, n'écarter aucune option sur la politique monétaire appropriée et la flexibilité pour garantir une bonne transmission monétaire sont les deux règles de base de notre politique." (Reportage Leigh Thomas, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)