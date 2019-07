Villeroy de Galhau (BCE) défend l'indépendance de la politique monétaire

(Actualisation: propos du gouverneur de la Banque de France sur l'avenir du multilatéralisme et commentaires du directeur général par intérim du FMI sur les risques pour la prospérité mondiale)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La politique monétaire doit être décidée indépendamment de toute pression politique ou de marché et se fonder sur les données macroéconomiques, a rappelé mardi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

"La politique monétaire doit être menée en toute indépendance, c'est-à-dire indépendamment bien sûr des instances politiques, et c'est à regret que nous devons le rappeler, mais aussi des pressions à court terme de tout intérêt économique", a déclaré le gouverneur lors de l'ouverture d'une conférence internationale organisée par la banque centrale à l'occasion des 75 ans des accords de Bretton Woods.

Les banquiers centraux "prennent en compte de façon sérieuse les indications de marché" mais leurs décisions monétaires ne doivent pas dépendre exclusivement des attentes des marchés, notamment en matière d'inflation, a souligné le gouverneur.

Les banques centrales se fondent sur les données macroéconomiques pour prendre leurs décisions, a ajouté François Villeroy de Galhau, qui est membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). D'ailleurs, lors des prochaines réunions du conseil, "nous évaluerons les données économiques réelles et nous agirons en conséquence si besoin", a ajouté le gouverneur.

En outre, "la politique monétaire ne peut pas tout faire et ne peut pas faire de miracles", a déclaré François Villeroy de Galau, à la veille du début de la réunion du G7 Finance à Chantilly. La politique monétaire "ne peut pas réparer les dommages causés par les incertitudes liées au protectionnisme", ni remplacer les réformes nécessaires pour alimenter une croissance de long terme ou renforcer les politiques budgétaires en faveur de la croissance, a affirmé le gouverneur.

Effondrement de la confiance et de la cohésion sociale

Le directeur général par intérim du Fonds monétaire international (FMI), David Lipton, a estimé de son côté que le monde faisait actuellement face à des "changements qui contribuent à un effondrement de la confiance et de la cohésion sociale, surtout dans les pays avancés, selon le texte du discours qu'il doit prononcer lors de cette conférence. Le commerce et la mondialisation, de même que la technologie, ont remodelé la carte économique et les répercussions sont évidentes ici en Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis : montée de la colère, polarisation politique et populisme".

"Nous risquons de vivre ce que l'on pourrait appeler un anti-Bretton Woods", a résumé David Lipton. "Nous devons prouver que les bienfaits de la mondialisation en dépassent les coûts et que l'intégration peut résoudre les problèmes que nous partageons", a-t-il ajouté avant d'appeler de ses voeux la modernisation du système commercial international, notamment en ce qui concerne les services et le commerce électronique.

"Cela contribuera à réduire les tensions commerciales qui menacent d'affaiblir la croissance mondiale", a indiqué le directeur général par intérim du FMI.

"Le multilatéralisme, nous le savons, est confronté à une crise majeure. Pourtant, les institutions de Bretton Woods sont remarquablement résistantes, ce sont des atouts inestimables", a de son côté noté François Villeroy de Galhau. "Mais nous le savons aussi, la situation actuelle n'est pas stable" et la question de l'avenir du système actuel se pose, a poursuivi le gouverneur.

"Dans le pire des cas, le système imploserait, entraînant un vrai retour en arrière et s'accompagnant d'une montée du protectionnisme et du bilatéralisme", mais "un scénario plus prometteur, et pour lequel nous devrions nous battre, serait de sortir renforcés de cette crise, en recréant des solutions communes", a expliqué François Villeroy de Galhau.

