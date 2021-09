Villes d'avenir Canada : Le Sommet Réimaginer un retour à l'école et un retour au travail

TORONTO, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce mois-ci, Villes d'avenir Canada, l'initiative intersectorielle conçue pour accélérer l'innovation dans le but de transformer les villes, présente sa prochaine série de discussions le mercredi, 22 septembre 2021, qui portera principalement sur l'évolution des besoins dans le domaine de l'éducation et de la culture au travail. L’événement virtuel gratuit d'une durée d’un jour entre dans le cadre de Villes d'avenir Canada : Le Sommet , un programme mensuel dirigé par Evergreen et animé par Villes d'avenir Canada, qui réunit des leaders d’opinion dans le domaine de l’urbanisme, des innovateurs des secteurs privé et public, ainsi que des dirigeants communautaires afin de présenter ce qui nous attend dans le domaine de la création des communautés plus résilientes de l’avenir. La série de conférenciers Villes d'avenir TD intitulée Retour à l'école : L’avenir de l'apprentissage présente une discussion animée à laquelle participent les gens aux premières lignes, et ce, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur des écoles sur la façon dont les approches axées sur les étudiantes et les étudiants peuvent contribuer à bâtir la résilience et susciter un sentiment communautaire qui se répercute au-delà de l'école.



« Nous savons que les gestes que nous poserons ensuite seront déterminants pour les villes et les générations à venir, » de dire Geoff Cape, fondateur et PDG d’Evergreen, un des partenaires fondateurs de Villes d'avenir Canada. « Notre sommet de septembre, qui mettra en vedette la série de conférenciers Villes d'avenir TD, explore des conversations importantes sur la façon dont nous pouvons améliorer l'apprentissage et collaborer par des moyens qui favorisent la santé physique et mentale, et ce, tant la nôtre que celle de nos communautés. »

« TD est ravie d’appuyer la série de conférenciers Villes d'avenir TD grâce à sa plate-forme sur la citoyenneté corporative globale, la promesse TD prêts à agir. Une des façons dont nous nous efforçons de créer un lendemain plus inclusif et durable consiste à bâtir des espaces urbains vivables et résilients qui favorisent l'innovation, » déclare Janice Farrell Jones, vice-présidente principale, Durabilité et citoyenneté corporative chez TD.

Série de conférences du Sommet le mercredi, 22 septembre 2021

Réimaginer les jeux et l'apprentissage au grand air : Histoire d’un terrain d’école au Canada

10H00 à 11h00 HNE

Les terrains de nos écoles représentent la pierre angulaire des espaces publics au Canada. Le potentiel qu’ils offrent d’améliorer l'apprentissage, de favoriser la santé physique et mentale et de contrer les impacts locaux des changements climatiques est grandement sous-exploité. La séance débute alors qu’on présente des aperçus de l'architecte paysagère allemande Birgit Teichman, qui a conçu le nouveau terrain d’école riche en éléments naturels à Milton, Ontario, dans le cadre du projet des écoles prêtes pour le climat d'Evergreen en partenariat avec la commission scolaire du district d’Halton. Une conversation en ligne suivra en compagnie de Cam Collyer, conseiller principal d'Evergreen et la Dre Mariana Brussoni, psychologue du développement de l’enfant et professeure associée à l'Université de la Colombie-Britannique, sur les raisons pour lesquelles le jeu occupe une place cruciale du point de vue de la santé mentale et du bien-être pour les enfants et les communautés, ainsi que sur la façon de transformer les terrains d’école en espaces qui jouent un rôle plus profond sur les plans social et écologique.



Cette séance sera transmise en direct et suivie d’une période de Q et R à l'intention des participants.

Série de conférenciers Villes d'avenir TD – Retour à l’école L’avenir de l'apprentissage

13H00 à 14h00 HNE

Les impacts profonds de l’isolation sociale et de la perte de communauté sont ressentis par les étudiantes et les étudiants de tous âges partout au Canada. Alors que les enfants et les jeunes retournent sur les bancs d’école cet automne, nous entendons les gens aux premières lignes, et ce, tant à l'intérieur qu’à l’extérieur des écoles, décrire la façon dont les approches axées sur l'élève en matière d'éducation favorisent la résilience et la façon dont la création d’un sentiment d’appartenance à la communauté qui se répercute au-delà des écoles peut devenir un outil essentiel et aider à créer ainsi des systèmes de soins et de soutien efficaces. La séance mettra en vedette Tariq Fancy, PDG et fondateur de Rumie [bibliothèque d’octets], Dave Rawnsley, directeur, école secondaire de Burnaby Nord, Diane Roussin, directrice de projet, The Winnipeg Boldness Project, Arifah Yusuf, fondateur et directeur exécutif, Lifted by Purpose, en présence de la modératrice Nancy McGee, gestionnaire principale, Éducation et formation, Toronto and Region Conservation Authority (TRCA).

L’Avenir du travail

14h00 - 15h00 HNE

Au cours de cette séance, Michele Fischer, conseillère principale, Immobilier, Deloitte Canada, Tonya Surman, fondatrice et PDG, Centre d'innovation sociale, Robert Nellams, directeur, Seattle Center, Paulette Christophersen, partenaire, PLH Arkitekter, en compagnie de la modératrice Lois Lindsay, agente principale de l’avancement par intérim, Evergreen, explore la façon dont les organisations axées sur un endroit en particulier naviguent dans le domaine du travail hybride, ainsi que l’avenir de la collaboration. Le comité se penche sur la mise en valeur, l’adoption de nouveaux outils et technologies, ainsi que la création de nouvelles possibilités pour susciter un sentiment communautaire sur ces lieux de travail uniques et ces « troisièmes lieux ».

Cette séance sera transmise en direct et suivie d’une période de Q et R à l'intention des participants.

À propos de Villes d'avenir Canada : Le Sommet

Du mois de mai jusqu’au mois d’octobre, le Sommet devient un important lieu de réunion pour favoriser les partenariats en plus de créer des possibilités en provenance de partout au pays et autour du monde sur des sujets allant du logement et des infrastructures, à l'importance de faire et de garder sa place, en passant par les données et la technologie, l'adaptation aux changements climatiques, l'éducation et l’avenir du travail. Le sommet mensuel a débuté en mai et se poursuivra le 22 septembre. Il sera ensuite suivi d’un rassemblement final en octobre 2021.

D’autres séances et conférenciers seront annoncés sous peu.

Dirigé par Evergreen, il s’agit du quatrième rassemblement annuel organisé par Villes d'avenir Canada, une plate-forme de collaboration fondée en 2018 par Evergreen, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation sociale, ainsi que les Fondations communautaires du Canada.

Villes d'avenir Canada est une initiative intersectorielle canadienne dont la mission est d’accélérer l'innovation afin de transformer les villes au profit de tous. Misant sur l'expertise de ses organismes fondateurs - la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation sociale, ainsi que les Fondations communautaires du Canada - ainsi qu’en compagnie d’un réseau diversifié et croissant de partenaires, Villes d'avenir Canada s’efforce collectivement de relever les défis auxquels se retrouvent confrontés les villes et les citadins pour ainsi réimaginer des villes équitables, régénératrices et prospères. www.futurecitiescanada.ca