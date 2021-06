Villes d'avenir Canada souhaite la bienvenue à l'Aînée Wyandot Catherine Tàmmaro et au photographe Edward Burtynsky au Sommet

TORONTO, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Villes d'avenir Canada, l’initiative intersectorielle nationale conçue pour accélérer l’innovation dans le but de transformer les villes, présente sa prochaine série de discussions le mercredi 21 juillet 2021 qui portera principalement sur les villes intelligentes et sur le pouvoir de la conception et de l’éducation pour stimuler le changement social dans les villes. L’événement virtuel gratuit d'une durée d’un jour entre dans le cadre de Villes d’avenir Canada : le sommet, un programme mensuel dirigé par Evergreen et animé par Villes d'avenir Canada, qui réunit des leaders d’opinion, des innovateurs dans les secteurs privé et public, des maires et des dirigeants communautaires pour présenter ce que réserve l’avenir en matière de création des communautés plus résilientes Le sommet de juillet débute par une puissante conversation en compagnie de l’Aînée Wyandot Catherine Tàmmaro, du photographe Edward Burtynsky et du producteur artistique Umbereen Inayet qui partagent leurs expériences personnelles qui ont motivé leur travail, ainsi que leurs points de vue sur l’art public.



« Les gens doivent faire partie des solutions au moment de la conception des villes qui profitent à tous les résidents, » explique Orit Sarfaty, responsable en chef des programmes chez Evergreen, un des partenaires fondateurs de Villes d'avenir Canada. « Ce mois-ci, nous explorons le rôle de l’art lorsqu’il s’agit de promouvoir le changement social, ainsi que l’investissement dans un accès équitable à la technologie et aux infrastructures nécessaires pour créer des villes intelligentes et connectées – deux ingrédients clés de la santé et du bien-être des générations futures. »



Pour en apprendre davantage et pour vous inscrire, visitez https://thesummit.futurecitiescanada.ca/?lang=fr

Thèmes abordés lors du Sommet le mercredi 21 juillet 2021



Perturbation créative – 10 h 00 – 11 h 00 HNE



La perturbation et les processus internes pourraient s’avéreressentiels afin de rendre l’art plus accessible, potentiellement éradiquer les systèmes désuets et favoriser le changement social. Au cours de cette séance, L’Aînée Wyandot et artiste multidisciplinaire Catherine Tàmmaro, le photographe Edward Burtynsky et le producteur artistique Umbereen Inayet partageront leurs histoires et leurs expériences avec l’art comme un remède et discuteront de l’avenir de l’art public. En Investiguant les récits spirituels, sociaux et émotionnels qui motivent leur travail, ils exploreront la façon dont l’art peut illustrer l’impact de nos gestes – et possiblement stimuler un processus de guérison profonde.

Changements de cap : concevoir les solutions et l’art comme un catalyseur – 11 h 30 – 12 h 30 HNE



Le changement climatique a un impact retentissant sur nos voies navigables partout sur la planète. L’augmentation du niveau de la mer, les inondations, l’érosion et les sécheresses ne sont que quelques exemples de l’impact qu’on ressent partout sur la planète. Comment l’art et la conception peuvent-ils contribuer à catalyser le changement et offrir des solutions créatives à cette évolution à laquelle on assiste à l'échelle mondiale?



Une conversation en compagnie de Matthew Hickey de Two Row Architects, avec l’artiste et réalisateur Jason van Bruggen, ainsi qu’avec Netami Stuart de Waterfront Toronto nous permet d’explorer des exemples locaux et internationaux de paysages naturalisés et artificiels, ainsi que les façons dont ils peuvent protéger nos systèmes hydriques. Cette conversation sera animée par Charlene K. Lau, conservatrice chez Evergreen.

Un Canada connecté : Les pièces manquantes et l’équité en matière de connectivité à large bande– 13 h 00 – 14 h 30 HNE



L’Internet à haut débit est un outil essentiel dans tous les secteurs et de plus en plus crucial pour la qualité de vie. Malgré tout, la géographie du Canada présente des lacunes évidentes en matière d’accès équitable. Depuis les communautés éloignées, nordiques et autochtones aux petites municipalités et aux régions rurales, plusieurs régions au Canada sont aux prises avec des problèmes de connectivité que la pandémie de COVID-19 est venue exacerber.



Les experts de la large bande et les dirigeants communautaires Ken Sanderson, directeur administratif, Teach for Canada et Gerald Thunderbird-Sky, gestionnaire de la TI pour la nation Dakota de Sioux Valley et DakotaNET et Joe Moses, président-directeur général, Biigtigong Dbenjgan, accompagnés du modérateur Amedeo Bernardi, fondateur de la Communauté à large bande rurale et éloignée du Canada, se réunissent pour explorer la façon de sensibiliser les gens, d’accroître leurs capacités et de créer des partenariats en lançant et en finançant des réseaux à large bande dans les régions rurales. Quels obstacles les communautés de moindre envergure doivent-elles surmonter comparativement aux centres urbains et aux fournisseurs établis?



Cette séance comprend des opportunités de participation pour les communautés qui pourront poser des questions, partager des histoires et discuter de solutions.

PLUS:

Rédiger des propositions efficaces : Le Défi d’offre de logement

Séance en anglais : 13 h 00 à 14 h 30 HNE

Séance en français : 14 h 30 à 16 h 00 HNE La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) tient une séance consacrée à la rédaction de propositions dans le cadre du cycle Démarrage du Défi d’offre de logement. Joignez-vous aux employés d’Evergreen alors qu’ils tenteront de démystifier le processus de rédaction de propositions. Apprenez à reconnaître les pièges fréquents à éviter, obtenez des conseils sur la façon de rédiger des propositions de grande qualité et, surtout, apprenez comment soumettre une proposition convaincante dans le cadre du cycle Démarrage. Des candidat pré-sélectionnés lors du cycle précédant du Défi d’offre de logement vous feront également part de leurs expériences en lien avec le processus de demande. Cet événement fait partie des nombreuses activités offertes tout au long du Programme de soutien du Défi d’offre de logement animé par Evergreen. Inscrivez-vous aujourd'hui et donnez une longueur d’avance à votre demande dans le cadre du Défi d’offre de logement.

À propos de Villes d'avenir Canada : Le sommet

De mai à octobre, le sommet représente un lieu de réunion important où l’on pourra assister à la formation de nouveaux partenariats et créer des possibilités partout au pays et autour du monde sur des sujets tels que le logement et les infrastructures, la création et le maintien des espaces publics, les données et la technologie, l'adaptation aux changements climatiques, l'éducation et l'avenir du travail. Le sommet mensuel a commencé en mai et juin et se poursuivra le 23 juin, le 21 juillet et le 22 septembre. Le dernier rassemblement se tiendra en octobre 2021.

Dirigé par Evergreen, il s’agit là du quatrième rassemblement national organisé par Villes d'avenir Canada, une plateforme de collaboration fondée en 2018 par Evergreen, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation sociale et les Fondations communautaires du Canada. Soyez le premier informé des nouveaux conférenciers et des nouvelles séances en vous inscrivant à l’infolettre de Villes d'avenir Canada et en rejoignant la conversation sur @FutureCitiesCA

Villes d’avenir Canada : Le sommet

Principale source de financement : Infrastructure Canada

Principaux commanditaires: Groupe Banque TD, Fondation McConnell, Société canadienne d'hypothèques et de logement

Principal partenaire chez les médias : The Globe and Mail

Organisé par : Evergreen

Villes d'avenir Canada est une initiative intersectorielle canadienne qui s’est donné pour mission de transformer les villes au profit de tous. Misant sur l'expérience de ses organisations fondatrices – la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation sociale et les Fondations communautaires du Canada – et en compagnie d’un réseau diversifié et croissant de partenaires, Villes d'avenir Canada s’efforce collectivement de relever les défis auxquels sont confrontés les villes et les citadins afin de réimaginer des villes équitables, régénératives et prospères. www.futurecitiescanada.ca

Evergreen est déterminée à faire en sorte que les villes soient plus habitables, plus vertes et plus prospères. Pendant 30 ans, nous avons contribué au changement au sein des communautés en créant des liens, en favorisant l'innovation et en posant des gestes durables. Nous collaborons avec les bâtisseurs de la communauté dans les différents secteurs afin de résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels les villes se retrouvent confrontées, soit les changements climatiques, l'abordabilité du logement, ainsi que l’accès à la nature et à des espaces publics. Grâce à nos programmes primés et à nos initiatives de collaboration d’un océan à l’autre et chez Evergreen Brick Works, notre siège social situé à Toronto, et dans le cadre de partenariats nationaux avec Villes d'avenir Canada, nous assurons la résilience dans les domaines, comme les écoles, les espaces publics, le logement et les communautés en général. www.evergreen.ca .