Vinci réalise une acquisition au Canada

Vinci Highways a signé un accord avec OMERS Infrastructure pour acquérir sa participation de 65,1 % dans Strait Crossing Development Inc (SCDI), la société concessionnaire du Pont de la Confédération au Canada jusqu'en 2032. Avec cette acquisition, Vinci Highways, actionnaire de longue date de SCDI, porte sa participation dans la société de 19,9 % à 85 %. Elle sera consolidée par intégration globale dans les comptes de Vinci. Le chiffre d'affaires de SCDI était de 30,8 millions d'euros en 2019.



La réalisation de cette transaction reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires des autorités compétentes.





Le Pont de la Confédération, d'une longueur de 12,9 km, relie depuis 1997 les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick en franchissant le détroit de Northumberland. Les entreprises de VINCI avaient participé à la construction de cet ouvrage d'art, le plus long pont au monde enjambant des eaux glacées.



Le groupe VINCI emploie 5 200 personnes au Canada et y a réalisé, en 2021, 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires.