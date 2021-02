Vingt départements sous surveillance renforcée - Castex

PARIS, 25 février (Reuters) - Vingt départements sont en surveillance renforcée en France en raison d'une situation épidémiologique et hospitalière inquiétante, a annoncé Jean Castex jeudi.

Des mesures de freinage telles que celles instaurées à Nice ou Dunkerque, avec un confinement le week-end, sont à l'étude pour ces territoires, dont toute l'Ile-de-France, et seront mises en place la semaine prochaine si la situation continue de se dégrader, a-t-il ajouté.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a indiqué que le variant dit anglais concernait près de la moitié des contaminations en France.

Le chef du gouvernement a précisé qu'un nouveau confinement n'était pas à l'ordre du jour, et qu'il fallait tout faire pour retarder cette hypothèse via des actions ciblées sur certains territoires. (Jean-Stéphane Brosse, Marc Angrand et Jean Terzian)