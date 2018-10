Vingt morts dans l'accident d'une limousine aux Etats-Unis

(.)

NEW YORK, 7 octobre (Reuters) - Vingt personnes sont mortes dans un accident de la circulation impliquant une limousine et un autre véhicule à Schoharie dans l'Etat de New York, à environ 275 kilomètres au nord de New York, a confirmé dimanche la police de l'Etat.

L'accident s'est produit samedi en début d'après-midi sur le parking d'un magasin.

La limousine, qui transportait selon des médias, les convives d'un mariage, est sortie de la route avant de faucher deux passants et de heurter un deuxième véhicule.

Tous les occupants de la limousine ont trouvé la mort, de même que les deux passants.

Le Bureau national de la sécurité des transports a indiqué qu'il s'agissait de l'accident le plus meurtrier aux Etats-Unis depuis un accident d'avion en 2009 à Buffalo, fatal à 49 personnes. (Gabriella Borter et Nick Zieminski Pierre Sérisier et Henri-Pierre André pour le service français)