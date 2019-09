Vingt-neuf morts dans des violences au Burkina Faso

OUAGADOUGOU, 9 septembre (Reuters) - Au moins 29 personnes ont été tuées dimanche dans la province de Sanmatenga, dans le nord du Burkina Faso, dans une double attaque menée contre un convoi de vivres alimentaires et un camion de transport, a annoncé le gouvernement.

Des assaillants non identifiés ont tué 14 civils et un engin explosif déclenché par le camion a tué 15 personnes et blessé six autres, ont dit les autorités dans deux communiqués distincts. (Thiam Ndiaga; Jean Terzian pour le service français)