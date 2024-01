LONDRES, 23 janvier (Reuters) -

Vingt-quatre soldats israéliens sont morts lors de combats à Gaza, le bilan le plus lourd en une seule journée pour l'armée israélienne depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne, a annoncé mardi le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari.

Des activistes palestiniens ont tiré une roquette contre un char qui protégeait des troupes, causant la mort de 21 soldats israéliens. Dans le même temps, une explosion a fait s'écrouler un bâtiment de deux étages sur des soldats, a-t-il précisé.

"Nous continuons d'examiner et d'enquêter sur les détails des événements et les raisons de l'explosion", a dit Daniel Hagari lors d'un point presse.

Le président israélien Isaac Herzog a réagi dans une déclaration sur ce qu'il a qualifié de "matinée insupportablement difficile".

"Au nom de toute la nation, je console les familles et je prie pour la guérison des blessés. Même en ce matin triste et difficile, nous sommes forts et nous nous souvenons qu'ensemble nous vaincrons", a-t-il déclaré.

Israël s'est engagé à détruire le Hamas après l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre qui a fait 1.200 morts tandis que 240 Israéliens ont été pris en otage.

L'offensive israélienne dans la bande de Gaza se concentre actuellement sur la ville de Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne. Au moins 25.295 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début du conflit selon les autorités sanitaires gazaouies.

(Emily Rose, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault)