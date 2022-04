Vingt-trois casinos pourront coexister en Suisse

Berne (awp/ats) - Lausanne et Winterthour pourront ouvrir un casino. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'augmenter le nombre de concessions de maisons de jeux. Vingt-trois casinos pourront ainsi coexister en Suisse dès 2024.

En 2002, 2003 et 2012, le Conseil fédéral a octroyé à 21 maisons de jeu au total une concession pour l'exploitation de jeux de casino. En 2019, 2020 et 2021, il a étendu les concessions de onze de ces maisons de jeu à l'exploitation de jeux de casino en ligne également.

Toutes ces concessions expirent au 31 décembre 2024. Le Conseil fédéral doit donc procéder à une nouvelle attribution des concessions.

23 concessions

Vingt-trois concessions pourront être attribuées. Vingt-et-une zones correspondent à une région dans laquelle se trouve déjà une maison de jeux.

Outre les régions de Montreux, Lucerne, Berne, Bâle, Baden-Aarau, Zurich, Saint-Gall et Lugano, celles de Lausanne et de Winterthour bénéficieront nouvellement d'une concession de type A. Celles-ci ne sont attribuées qu'à des maisons de jeux pouvant atteindre un produit brut des jeux annuel de plus de 30 millions de francs suisses avec son offre de jeux sur place. Cela est généralement le cas lorsque environ 300'000 personnes habitent dans un rayon de 30 minutes de voiture du casino.

Le Conseil fédéral pourra également établir treize concessions de type B. Celles-ci ne seront attribuées qu'à des maisons de jeux pouvant atteindre un produit brut de jeu annuel de plus de 10 millions de francs suisses (100'000 personnes dans un rayon de 30 minutes de voiture du casino).

Une exception est prévue si les casinos peuvent réaliser cette exigence économique par un autre biais, par exemple par une grande part de touristes parmi les clients. Le Conseil fédéral a fixé une mise maximale de 25 francs suisses pour les machines à sous de ces casinos.

Les cantons pourront prélever un impôt cantonal sur le produit brut des jeux sur les maisons ayant obtenu une concession de type B. Ce n'est pas le cas pour les concessions A.

Financement de l'AVS

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a établi un rapport sur le paysage des casinos en Suisse et émis des recommandations. Les maisons de jeu jouent un rôle important. En tant qu'employeur, elles génèrent des retombées économiques. Depuis 2002, elles ont versé au total 7,309 milliards de francs suisses d'impôt sur les maisons de jeux, dont 6,253 ont financé l'AVS.

La commission conseille au gouvernement de maintenir les principaux acquis des casinos. Les entrées fiscales en faveur de la population doivent être optimisées. L'offre de jeux doit être étendue, mais en assurant une protection sociale stricte.

Attribution

La procédure d'appel pour le dépôt des demandes de concession sera lancée en mai. L'attribution des concessions devrait être décidée en octobre 2023. Tous les intéressés pourront déposer une demande. La commission fédérale est responsable du processus d'attribution.

ats/lk